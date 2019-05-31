匈牙利一艘游轮倾覆，7名韩国人丧生. May. 31, 2019 07:28. by 董正民, 丘佳仁 ditto@donga.com,comedy9@donga.com. 匈牙利布达佩斯一艘载有韩国游客的游轮29日（当地时间）翻沉，造成7名韩国人和1名当地人等8人死亡。据韩国外交部和匈牙利ATV等当地媒体报道，截至30日上午9时（韩国时间30日下午4时），已有7人获救，仍有20人失踪。 据外交部和外媒报道，29日晚9时5分左右（韩国时间30日凌晨4时5分左右），在布达佩斯多瑙河上航行的游轮“赫布列亚尼”在匈牙利议会和塞切尼大桥之间与大型游轮相撞后沉没。据悉，事故游船是在航行1个小时后返回途中失事的。特别是，外交部在当天有关事故的吹风会上表示：“据当地使领馆透露，经确认，乘客们没有穿救生衣”，“（不穿救生衣）是当地惯例，将在调查过程中确认”。据外交部透露，游船上共有35人，其中包括33名韩国人和2名当地乘务员。据悉，韩国乘客中有30人是游客，其余3人是导游。 搭乘游客通过韩国旅行社“真好旅行社”前往包括匈牙利在内的东欧四国旅游，全部日程是从本月25日起到下月2日。旅行社方面表示：“事故船只上搭载了9个以家庭为单位的游客团队。”截至目前，遇难者及失踪人员的具体身份尚不清楚。据悉，死者中包括一名70岁以上的老人和一名10岁以下的儿童。外交部表示，获救的7名乘客中有3人已出院，1人即将出院。 匈牙利消防及警察部门在多瑙河一带除了救助船以外，禁止所有船舶通行，正在展开救助工作。但据当地媒体报道，事故当天开始的降雨给救援工作带来很大困难。布达佩斯灾难管理局29日发表声明说，他们已与100多名消防队员一起在现场投入雷达扫描等特种设备。 文在寅总统30日接到事故报告后，向匈牙利当地紧急派遣了快速反应小组，并下令动员所有资源进行救援。外交部表示，当天下午包括外交部长官康京和在内的快速反应小组已出发前往当地。康京和将与匈牙利外交部等政府有关人士进行交涉，支援韩国失踪者的救助工作。当天，韩国驻匈牙利大使崔圭植在视频对策会议上表示：“匈牙利当局30日表示，将打捞沉入水中的事故游船。”

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