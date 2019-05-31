从下月1日起日本将加强对5种水产品的检查，有4种是只从韩国进口的水产品. May. 31, 2019 07:28. by 周愛眞 jaj@donga.com. 日本政府30日宣布，将从6月1日起加强对韩国产牙鲆(比目鱼)等5种水产品的检查。在全部5种水产品中，有4种是只从韩国进口的水产品，因此引发了“靶子检查”争议。 日本厚生劳动省当天发表了《关于修改进口食品等监测计划-确保韩国产比目鱼等卫生对策》的报道资料。厚生劳动省表示，由于夏季经常发生鱼贝类食物中毒事件，因此将把此前只对进口申报物量的20%进行的韩国产生鱼片检查比率增加到40%。去年，日本发生了7起因韩国产比目鱼而引起的食物中毒事件。患者人数为82人。 此外，还决定对勃氏舟蚶、牛角江珧蛤、卵囊螺、海胆的检测比例从目前的10%提高到20%。厚生劳动省决定在6月份进行一个月的检查，之后决定是否继续。 厚生劳动省相关人士在接受本报电话采访时表示：“我们不只是调查韩国鱼贝类。我们将加强对出口日本的所有国家的鱼贝类的调查。”有人指出，韩国产比目鱼、勃氏舟蚶、牛角江珧蛤、卵囊螺等4种水产品只从韩国进口，因此缺乏说服力。海胆共从韩国、美国、中国等10个国家进口。《时事通信社》也报道说：“虽然日本政府以保护国民健康为由提出加强检测，但韩国目前正禁止进口福岛等日本8个县的水产品，因此这可能是日本方面对此的应对措施。” 海洋水产部30日召开了由文成赫(音译)长官主持的对策会议，检查了对国内出口企业的影响。去年对日水产品出口额(7.6044亿美元)中，这5种水产品所占比重为5.3%。

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