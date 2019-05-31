奥迪新车将植入三星“Exynos Auto 8890”芯片. May. 31, 2019 07:28. by 金志炫 jhk85@donga.com. 三星电子30日表示，将在今年秋天上市的奥迪新款A4车型上搭载车载半导体处理器“Exynos Auto 8890”。将车载电装零部件列为主要未来增长动力的三星电子于去年10月推出了自己的车载半导体品牌Exynos Auto，正式进入市场。 Exynos Auto 8890是管理奥迪新一代汽车中控娱乐系统的主要处理器。将行车信息、车况等信息(信息数据)和多媒体播放等娱乐要素相结合，及时为驾驶者提供各种信息。 三星电子方面表示：“这是搭载8个中央处理器(CPU)内核(Core)和12个图像处理装置(GPU)内核的具有强大性能的处理器。可灵活运行车辆状态控制、导航和音响等多媒体播放等多种功能。”特别是支持多重操作系统(OS)，最多可同时驱动4个显示屏。 三星电子计划，以A4为开端，向奥迪的新一代车型提供Exynos Auto产品，以加强车载处理器的技术竞争力。预计在2021年为奥迪提供新一代中控娱乐系统的车载半导体“Exynos Auto V9”。 三星电子常务韩圭翰(音)表示：“奥迪推出新款A4，将获得长期合作的成果。”奥迪设计•平台开发负责人阿方斯•法勒说，“重要的是安全、愉快地到达目的地，而不是仅仅到达目的地。快速、准确地作出回应的新一代中控娱乐系统将带给我们最好的驾车体验。”

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