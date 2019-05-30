时隔25年之后从赃物危机中获得解放的“宝物”. May. 30, 2019 07:31. by 柳沅模记者、金素荣记者 onemore@donga.com,ksy@donga.com. 25年来一直落入窃贼之手，一度去向不明的“宝物”又回来了。 文化遗产厅犯罪管制组29日表示，经过与首尔地方警察厅智能犯罪调查队的合作调查，回收了包括宝物第1008号《万国全图》在内的让宁大君的亲笔“崇礼门”木板等123件被盗文物。与此同时，警方以违反《文化遗产保护法》的嫌疑，对盗取《万国全图》和116册古籍的A某(50岁)和购买崇礼门匾额和《后赤壁赋》木板等6件文物的B某(70岁)进行不拘留立案。 《万国全图》是1661年汝弼朴廷薛(1612∼?)着色手抄的世界地图。据悉，这是韩国国内现存的西式世界地图中最早制作的。该地图的长宽尺寸为133×71.5厘米，是意大利传教士艾儒略(1582~1649年)1623年编纂的汉文版便携式世界地理书《职方外纪》中记载的万国大全的扩大手抄版。一度保管在咸阳朴氏正郎公派门中，之后它与116册典籍类手抄本于1994年一起被盗。 据警方透露，A某在去年8月得到这些文化遗产后，在自己经营的餐厅墙纸里藏了《万国全图》，并把古籍藏在家里。得到情报的文化遗产厅和警方对A某的饭店和住宅进行了扣押搜查，回收了相关文化遗产。 B某涉嫌于2013年购买了2008年10月全罗南道潭阳让宁大君后代门中被盗的2块“崇礼门”木板和4块《后赤壁赋》木板，并将这些文物保管在自己的塑料大棚里。据悉，挂在国宝第1号崇礼门的木板是是以让宁大君的亲笔为基础制作的。此次回收的崇礼门木板是以供奉着让宁大君的祠堂首尔铜雀区至德寺内的木板为母本，于1827年重新刻的。目前，在至德寺内没有崇礼门木板，只留有拓本，因此此次回收的崇礼门木板是现存唯一的崇礼门木板本，具有很大的文物价值。 文化遗产厅犯罪管制班班长韩相镇(音)表示：“文物犯罪的公诉时效期为10年，但是从2007年开始新设了‘善意取得排除条款’，因此实际上没有公诉时效。今后将继续加强与警察的合作，追回被盗的文物。”

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