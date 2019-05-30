历史委员会把前政权事件查个底儿掉，对检察职责却不了了之. May. 30, 2019 07:31. . 法务部下属的检察过去史委员会将于本月末结束活动。原计划在去年8月结束活动，但活动时间延长了4次，持续了一年半左右。虽然劝告对反人类的“釜山兄弟福利院事件”进行紧急上诉、重新调查金学义事件等，取得了不少成果，但并没有严格追究调查团队在人权被践踏事件上的责任，并出现了不少在政治事件上暴露偏向性的情况。 历史委员会9名委员中，包括委员长在内，过半数的5人都是“争取民主化的律师团体”出身，因此从成立当时起就引发了争议。在被选定的17件调查对象中，大多数是保守政权时期的政治事件。一般案件中，包括了“药村五岔口杀人事件”等，却没有包括被制作成电影的“梨泰院杀人事件”，也没有包括文在寅总统担任律师时负责的“春川强盗杀人事件”，在选定标准上没有统一性。 历史委员会要求检察总长就放任“刘禹城间谍造假事件”进行道歉，但并未追究当时调查检察官的责任。在“三礼国家超市强盗事件”中，对真犯已经坦白却又将其释放的时任调查检察官（现某大型律师事务所律师），连责任都没有提起。在金学义事件上，由于忙于将矛头转向过去青瓦台，后来才劝告对放过的检察官进行调查。在下结论说调查有误的情况下，还茫然急于责怪政权，令人怀疑能否防止类似事件再次发生。 历史委员长就前KBS社长郑渊珠渎职事件表示，检察官提起公诉本身就违法和不正当。该事件虽然作出了无罪判决，但在一审中被判有罪。如果仅根据无罪判决就认为检察官提起公诉本身就违法、不正当，那么起诉前总理李完九的现任检察总长就要脱衣服走人了。历史委员会表示，《PD手册》的调查本身就违反了检察厅法。但当时拒绝起诉并提交辞呈的检察官也主张，“检方接受农林水产食品部的调查委托进行调查是正当的”。 历史委员会昨天对过去检察机关的散布嫌疑事实行为进行了批评，但现检察机关却在更加公然地公开地公布嫌疑事实。清除积弊是为了从历史中吸取教训，避免重蹈覆辙，但历史委员会是否真的起到了这样的作用，令人怀疑。以历史委员会的结束为契机，收起各部门的历史“唠叨”，思考未来才是建设性的。

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