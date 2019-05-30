成为艺术的啤酒罐. May. 30, 2019 07:32. . 炎炎夏日喝上一杯清凉的啤酒，虽然小，但保证了实实在在的幸福。又名“小确幸”，是去年席卷我国最火热的消费趋势。在这个不怀大梦想、也难以实现大梦想的时代，追求日常琐碎幸福的人越来越多，或许是情理之中的事情。 大约60年前，美国作家贾斯珀·琼斯创作的这幅雕塑似乎预见到了小确幸趋势。三十岁的备受瞩目的新晋作家琼斯，把平时爱喝的啤酒罐变成了青铜雕塑。模特是在黄铜色罐子上贴上简单设计的椭圆形标签的“情人节啤酒”品牌。从外观上看，真罐和雕塑罐之间没有太大区别，因此琼斯在标签上涂上了彩色的图案，以示像画一样有动过笔的痕迹。罐子和支架底部还印上了拇指指纹。这是为了强调它是不同于工厂大量生产的罐子的“手工制作”。 当时纽约美术界以杰克逊·波洛克或威廉·德科宁主导的精英派抽象表现主义为主，因此这种大众的、亲和的作品被解读为对既有画坛的批评或嘲弄。不仅仅是啤酒罐，他还把美国国旗、地图、标靶、数字等在日常生活中经常接触的形象或喜好当作作品素材，因而获得了“流行艺术之父”的绰号。他不仅被认为是目前生存作家中最重要的美国画家，也是作品价格最高的作家。他的早期作品要卖到1.1亿美元。 其实，啤酒罐属于我们日常接触的最琐碎、最微不足道的东西。一旦喝掉内容，就立即扔掉。但是琼斯的选择让我们以新的目光重新看待普通的啤酒罐。第一次关注外形和标签设计，重新思考啤酒罐所象征的琐碎日常生活和琐碎事物的价值。让我们自己重新思考存在的一切的价值和日常生活中幸福的意义。

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