中后卫金贤宇攻入制胜球，韩国队次战取胜晋级16强希望大增. May. 30, 2019 07:32. by 李承鍵 why@donga.com. “能进球的后卫”金贤宇(迪纳摩萨格勒布队，音译下同)提高了韩国队进入16强的可能性。 29日，在波兰蒂黑举行的国际足联(FIFA)20岁以下(U20)世界杯小组赛F组第2场比赛中，郑正龙主教练率领的U20国家代表队以1比0战胜南非队，顺利拿到3分。1胜1负的韩国队紧随两连胜的阿根廷队(6分)排在小组第2位。1比0战胜韩国的葡萄牙虽然也是1胜1负，但是在净胜球(-1比0)上落后于韩国队。 韩国队上半场射门多达6次，但无一命中球门。在沉闷的攻防战中，下半场第24分钟韩国队终于攻破了对方球门。在球队获得角球的情况下，金正敏(FC 预备队)踢出的球击中对方防守队员的脚后弹高，参与进攻的中后卫金贤宇头球攻门将球送入对方球门左侧。这是韩国队在本届世界杯上取得的首粒进球。 毕业于K联赛蔚山下属的俱乐部蔚山现代初中和蔚山现代高中的金贤宇在2017年全国高校足球比赛中被评为最有价值球员，其资质得到了认可。 第二年加盟蔚山队后，转租到克罗地亚著名球队迪纳摩萨格勒布队。在17岁以下代表队中，他也曾入选国家队，在20岁以下国家队中，他出场17次攻入4球。他以精明的球风赢得了具有卓越的领导力的较高评价。当天下半场第42分钟，金贤宇在争抢高空球时扭伤了右脚脚踝，因此被替换下场，但伤势并不严重，因此有望参加小组赛第3场比赛。金贤宇在赛后表示：“进攻队员都很努力，作为防守队员的我受到关注，感到很抱歉，谢谢大家。按照主教练的设想，第三场比赛也会有好的结果。” 韩国队将于下月1日凌晨3时30分(韩国时间)进行的小组赛最后一轮第3场比赛中，与该赛事历史上夺冠次数最多的阿根廷队(6次)相遇。如果获胜，那么韩国队将自食其力地进入16强，但只要打平也有很大希望晋级。即使首战战胜韩国队的葡萄牙队战胜南非队获得第二名，他们也可以以成绩较好的小组第三名的身份进入淘汰赛。6个小组前两名自动出线，6支小组第三名球队中成绩最好的4支球队也可以进入16强，在以现在的方式进行的大赛中，1胜1平1负的球队被淘汰的只有1999年的1次而已。郑教练说：“我不想去计较可能会发生的情况(专注于自己的比赛)。面对阿根廷队，我们会采取不同于前两场的策略。”

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