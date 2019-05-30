美国维持韩国“汇率观察对象国”地位. May. 30, 2019 07:32. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国财政部28日（当地时间）将韩国维持在现有的"汇率观察对象国”，并决定，如果韩国在10月份之前维持现状，就从观察对象国中除名。 美国财政部当天通过2019年上半年《主要贸易国宏观经济及汇率政策报告》，将韩国、中国、日本、德国等9个国家指定为观察对象国。去年10月被列入该名单的印度和瑞士没有入选，取而代之的是爱尔兰、意大利、马来西亚、新加坡和越南。观察对象国是汇率操纵国的前一阶段，意味着美国政府正在密切关注相关国家操纵汇率的可能性。 认定的标准有三项：去年一年间超过200亿美元（约24兆韩元）的对美贸易顺差；超对与国内总生产（GDP）比例2%的经常项目收支黑字；持续性、单方面的外汇市场介入（12个月中超过6个月以上纯买入超过GDP比例2%的外汇）。如果符合其中两项条件，将被列入名单。目前，韩国在3个条件中，只有一项去年相比GDP4.7%的经常项目收支黑字。美国财政部就此表示：“如果在下一次报告书发行时韩国仍然维持现状，将把韩国排除在观察对象之外。” 美国财政部从这次开始大幅强化了报告的制定标准。将经常项目收支盈余的条件由原来的“相当于GDP的3%”改为“相当于GDP的2%”。干预外汇市场的时间也从原来的“12个月中的8个月”调整为“12个月中的6个月”。主要贸易国的范围也从原来的“交易规模较大的12个国家”变更为“交易规模超过400亿美元”。

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