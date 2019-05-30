贝佐斯前妻麦肯齐承诺将自己的一半财产捐赠给慈善机构. May. 30, 2019 07:33. by 孫宅均 sohn@donga.com. 目前正和美国电商巨头亚马逊创始人兼首席执行官(CEO•55岁)杰夫•贝佐斯办理离婚手续的妻子麦肯齐(49岁•照片)表示，“将捐赠通过离婚获得的370亿美元(约44.17万亿韩元)的一半财产。”贝佐斯的个人资产总额为1120亿美元(约133.7万亿韩元•经济杂志《福布斯》3月统计)，是世界首富。 据彭博社28日(当地时间)报道，麦肯齐最近加入了承诺“将把一半以上的财产捐赠给慈善事业”的世界亿万富翁组织“The Giving Pledge(财富捐赠誓言)”。 麦肯齐说：“我还有一笔不成比例(disproportionate)的巨款要拿出来与他人分享。在保险柜空空如也之前，我会一直致力于慈善活动。”贝佐斯当天在推特上留言称，麦肯齐在慈善事业上的投入很了不起，是深思熟虑的并卓有成效，我为她感到骄傲。 彭博社指出：“麦肯齐的这一决定与贝索斯一直被批评对慈善活动消极对待的行为形成鲜明对比。” 贝佐斯在2017年通过推特表示：“对慈善活动战略持有不同见解。我认为通过亚马逊、华盛顿邮报等企业活动，会对社会和文明有所帮助。” 贝佐斯没有加入“The Giving Pledge”。

한국어