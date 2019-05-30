安倍与特朗普对印度太平洋战略一拍即合，模糊的日本“专守防卫”. May. 30, 2019 07:33. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. “必须把印度太平洋作为地区和平与繁荣的轴心。”（日本首相安倍晋三28日在海上自卫队“加贺”号护卫舰上的讲话） “美日旨在实现自由开放的印度太平洋的合作取得了进展。”（美国总统特朗普27日在美日首脑会谈上的讲话） 在美国总统特朗普对日本进行国事访问的25日至28日期间，美日两国首脑共享了“自由开放的印度太平洋（FOIP）”这一关键词。日本还利用这一关键词，露骨地表明了加强防卫力量的意思。有分析认为，为了削弱第二次世界大战战败后维持的专守防卫（只有在受到攻击时才行使防卫力）原则，日本在美国的默许下利用了印度太平洋战略。 安倍2016年8月在非洲肯尼亚非洲开发会议上首次提及“自由开放的印度太平洋”。他当时说，“在印度洋及太平洋，法律支配、航行自由和自由贸易必须得到普及”。特朗普总统在2017年11月巡访亚洲时，也以“自由开放的印度太平洋”为座右铭，强调美国、日本、澳大利亚、印度四国联合。一名日本外交消息人士表示：“这是美国借用日本首先提出的座右铭，成为两国共同目标的唯一事例。” 美日共享“自由开放的印度太平洋”是为了对抗公然强调“海洋崛起”的共同敌人中国。过去，日本只与美国进行了海上联合军演。2017年以后，日本进行多元化，扩展到了英国、法国、印度等国。去年9月底，日本派遣自卫队海上护卫舰“加贺”号和和“电”号前往印度洋，与印度及斯里兰卡海军进行了联合演习。 美国也于去年将日本神奈川县横须贺基地的太平洋司令部改编为印度太平洋司令部，最近还公布了将两栖强攻舰“美洲”号、隐形登陆舰“新奥尔良”号部署到亚洲的计划。 随着美日两国加强安保合作，日本“专守防卫”问题似乎被完全掩埋。日本政府去年12月首次表示，将把“出云”级护卫舰改造成可以起降战斗机的事实上的航空母舰。当时，日本国内也有人指责称此举“违反专守防卫”原则。但特朗普总统28日登上“加贺”号说，“该护卫舰将被改造成可搭载最尖端隐形飞机F-35B”，“可以守住更广阔的领域”，但现在这种批评的声音已经消失。 最近日本防卫省也表现出了要开发攻击型“远程导弹”、具备攻击敌人基地的能力的想法。但不知是不是因为“为了应对中国威胁或朝鲜攻击”的名目，并没有出现反对意见。韩国外交消息人士表示：“高呼‘强大日本’的安倍首相和试图减少防卫费分摊额的特朗普总统有着一致的利害关系。在两国加强军事合作的过程中，专守防卫原则会更加无力化。”

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