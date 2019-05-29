Invossa-K被吊销许可，应该从建立生物产业信赖基础开始. May. 29, 2019 07:41. . 韩国食品药品安全处昨天决定，取消科隆（Kolon）生命科学（音译）骨关节炎基因治疗药物“Invossa-K注射液”的产品许可，对公司提起刑事诉讼。自Invossa-K获得国内第一个基因治疗剂许可后，已经过了1年10个月。 食药处经过50多天的调查，认定Invossa-K的主要成分之一不是软骨细胞，而是被列为肿瘤诱发细胞的“肾脏细胞”，认为科隆生命科学在许可时提交的记载内容造假。此外，公司方面表示，隐瞒了在许可前进一步确认的主要事实，没有提交。 2年前，新药Invossa-K作为韩国开发的世界首个骨关节炎遗传基因治疗剂，受到了全世界生物业界的关注，如今将进入退出程序。令人担心的是，这将给韩国国内的生物医药行业带来相当大的影响。最重要的是已经接受手术的3700多名患者的安全。食药处今后要对所有患者进行特别管理，并做好15年的长期跟踪调查工作。 此次事件再次提醒我们，在涉及生命的生物产业中，不正直和道德败坏是多么致命的事情。被“国内首创”“世界首创”的成果蒙蔽了眼睛，隐瞒了其成分可能诱发肿瘤的科隆生命科学不仅信赖度下降，连公司的生存都无法保证。股市方面，昨日相关公司股票已被停牌，部分使用Invossa-K药物的患者对公司提起集体索赔诉讼。这也暴露了国内生物医药许可系统的管理问题。特别是，食品医药品安全厅在没有对不良药品进行验证的情况下就给予许可，其责任绝对不轻。另外，还要明确确认在给Invossa-K发放许可的过程中是否存在不当行为。 恢复生物产业的信任是准备未来食物的国家层面的重要课题。政府22日曾表示，将把生物健身产业与系统半导体、未来型汽车一同选定为三大新产业，并在研发上每年投资4万亿韩元。不能让本次事件成为因黄禹锡事件而大幅萎缩的韩国生物业界的又一创伤。生物行业和从业者们要再次振作处理生命和健康的使命感和伦理意识，食药处要强化从新药研发阶段到许可、生产、使用全过程安全管理的人力和专业性。

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