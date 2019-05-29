期待第二个、第三个奉俊昊. May. 29, 2019 07:41. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 1919年10月27日，电影《义理复仇记（义理的仇讨）》在首尔钟路团城社开映，票房大卖。该作品是将部分电影场面插入话剧演出的变形方式的系列剧。这是当时朝鲜土地上以朝鲜人的资本和人力为主轴制作的第一部电影。100年岁月流逝，2019年5月26日凌晨，从法国戛纳传来的喜讯让大韩民国沸腾了。笔者参加完地方小型电影节后，为准备即将进行的GV（与观众对话）而熬夜，被社交媒体上涌现的祝贺信息吓了一跳。这是许多人期待他获奖而熬夜等待的证据。 今年是韩国电影制作100周年。在这个时候举行的第72届戛纳国际电影节上，奉俊昊导演凭借新作《寄生虫》获得金棕榈奖，这一壮举足以载入韩国电影史。这是韩国电影首次获得金棕榈奖，也是亚洲电影连续两年获得金棕榈奖。迄今为止，亚洲影片已8次获得金棕榈奖。迄今为止，我国影片曾多次挑战戛纳电影节竞赛单元。在此期间，林权泽、李沧东、朴赞郁等导演的作品受到了世界电影人的关注。2010年凭借《诗》获得最佳剧本奖的李沧东导演去年因《燃烧（Burning）》而备受期待。但是随着该作品未能获奖，韩国电影近10年来一直没有获得过大奖。奉俊昊导演的壮举是国际电影界的“勋章”，它解决了尽管我国电影产业持续增长但仍然存在的某种缺憾。 早在1994年，奉俊昊导演就执导了韩国电影学院毕业作品《支离破碎》。该作品名为《支离破碎》，意指到处散落、摸不着头绪的随意状况，以喜剧形式讲述了对社会权威阶层的赤裸裸的批评和嘲讽。他12岁时怀着成为电影导演的梦想，度过了青春期后，非常喜欢金基永导演和希区柯克导演、今村秀平导演等世界级大师的作品。特别是看了金基永导演的《下女》之后，他坚定了成为电影导演的梦想。 如果要找出获得本届金棕榈奖的《寄生虫》为什么能在戛纳获得最高评价的原因，有如下几方面：首先，戛纳电影节传统上偏爱家庭题材电影。《寄生虫》也讲述了两个家庭的故事。第二，这是包括戛纳在内的世界所有电影人瞩目的“奉俊昊导演”的作品。最后就是他的作品中包含的对新自由主义的黑色幽默式的批判精神。因为至今为止，他的作品中一贯表现的对拥有者的不断批判精神没有生锈，而且更加犀利和猛烈。 在韩国电影百年史的里程碑式时期，奉俊昊导演的《寄生虫》在最高电影节上荣获最高奖项，屹立于世界之林。希望以此次获奖为契机，韩国电影之花能够再次绽放。不仅是电影，希望它对韩国文化的各个方面产生全面的影响，以后能继续出现第二个、第三个奉俊昊。

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