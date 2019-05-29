《寄生虫》主演宋康昊：“希望大家能回顾一下禁闭我们的自己和社会”. May. 29, 2019 07:41. baltika7@donga.com. “多亏了同僚们，抵消了以新颖的方式展开电影的恐惧感，在演戏的过程中，演员们之间自然而然地体会了像是与家人相处的和谐。”(演员宋康昊) 28日，韩国国内首次公开了电影《寄生虫》，这是一部在跨题材的剧情展开中演员们之间配合默契的影片。在首尔龙山区进行的媒体发行试映会上，导演奉俊昊和主演等戛纳电影节金棕榈奖的主角们再次聚在一起，讲述拍摄背后的故事和电影的信息，分享获奖的喜悦。 剧中饰演基泽(宋康昊饰)子女的演员崔宇植和朴素丹异口同声地表示，拍摄时像真正的家庭成员一样愉快。崔宇植说：“就像成为家庭成员一样，我感到非常幸福和快乐。”朴素丹说：“从读剧本的时候起，基贞的台词很朗朗上口，甚至想快点演。”饰演基泽夫人忠淑的演员张慧珍说“因为是第一次拍大作品，所以很担心自己能否带动这么长的配合，但是没有兴奋又不珍贵的场面”，话都接不上来，红了眼圈。 对于崔宇植作为演员向前辈宋康昊传授演技的“神”的提问，演员之间爆发出了爆笑。 “我这个年纪的演员居然指导宋康昊前辈演戏……虽然对我来说是珍贵的回忆，但是我觉得应该不会再发生这样的事情。” 宋康昊以精湛的演技引领剧情向最后发展，他嘱咐大家不要忘记影片的趣味性。 “电影中也有像‘味道’和‘善’一样看不见的要素。希望这次机会能够让我们在尽情感受电影的趣味的同时，回顾一下我们在社会中到底被禁闭了多少次，并思考一下社会。”

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