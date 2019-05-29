热刺头号射手哈里•凯恩伤愈复出，欧冠决赛或与孙兴慜搭档组成双前锋. May. 29, 2019 07:41. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “孙旋风”孙兴慜(27岁)所属的托特纳姆热刺队以“DESK完整体”投入了欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)决赛的准备工作。 DESK取英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队攻击核心中场德利•阿里、克里斯蒂安•埃里克森和前锋孙兴慜、哈里•凯恩的英文名字中的其中一个字母组合而成。自上月10日与曼彻斯特城(英格兰)的欧冠联赛8强赛首回合比赛之后，DESK组合就解体了。因为在这场比赛中，凯恩左脚踝受伤，脱离了战斗力。 托特纳姆热刺队将于下月2日凌晨4时(韩国时间)在西班牙马德里与利物浦队(英格兰)展开欧冠决赛的较量，此前一直致力于伤病恢复的凯恩重返训练场。英国《卫报》28日报道说，凯恩从上周开始正常参加球队训练，以提升球队的竞技水平。 当天，凯恩参加了在英国伦敦举行的热刺队训练。他使用双脚进行了传球、射门等训练。凯恩在训练中还被孙兴慜背在背上开心地笑了。凯恩对于参加决赛表露出了强烈的意愿，“即使明天马上进行欧冠决赛，我也可以立即投入战斗。” 本赛季各项赛事已打进24球的头号射手凯恩能否在欧冠决赛中首发，无疑是个“烫手山芋”。部分英国媒体对让7周以上没有实战的他首发表示了否定意见。英国《每日邮报》报道称，“在UCL八强赛上表现出色的孙兴慜(两回合共打入3球)和在半决赛次回合比赛中上演帽子戏法的卢卡斯•莫拉(小卢卡斯)等球员将首发出场。”就像与阿贾克斯(荷兰)的欧冠4强赛次回合比赛(托特纳姆3比2胜)一样，可以先让孙兴慜和小卢卡斯担任双前锋，然后根据比赛的走势再考虑让凯恩在下半段替补上场会比较好。 KBS解说员韩俊熙(音)也表示：“我认为让实战感觉和身体状况(体力等)存在疑问的凯恩首发是不合理的。” 如果凯恩首发出场，位置竞争者孙兴慜和小卢卡斯中的一名球员可能会缺席首发。一位解说员表示，“我认为凯恩回归首发时将缺席的球员应该是小卢卡斯。考虑到利物浦的攻击力，我认为热刺队主教练毛里西奥•波切蒂诺会选择除了进攻之外防守贡献度高的孙兴慜作为首发。”在孙兴慜和凯恩都首发的情况下，如果托特纳姆热刺队使用4-4-2阵型，两人就能像凯恩受伤前一样组成双前锋。托特纳姆热刺队如果使用增加中场人数的4-2-3-1阵型，让凯恩担任单前锋，孙兴慜就可以在左路踢球。 在这种情况下，波切蒂诺主教练并没有对凯恩的首发可能性给出具体答复。 他说：“我现在不能马上谈论凯恩是否首发。不过，凯恩的状态越来越好，这对我们球队来说是件好事。”

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