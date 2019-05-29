现代汽车通过旗下氢燃料电池车Nexo首次进军东南亚市场. May. 29, 2019 07:42. by 池民九记者 warum@donga.com. 随着现代汽车的氢燃料电动汽车“Nexo”被选定为马来西亚能源公共企业的示范环保运行车辆，现代汽车首次进军东南亚市场。 现代汽车28日表示，在马来西亚东部港市古晋( Kuching马来语，意为“猫”)举行的东南亚首个氢气加氢站开业仪式上，向“砂拉越能源(Sarawak Energy)”提供了两台Nexo。现代汽车亚太区域销售室长(常务)李龙锡、砂拉越州州长阿邦•乔哈里、砂拉越能源首席执行官(CEO)沙比尼•苏哈伊里等人出席了前一天(当地时间)举行的活动。 砂拉越能源公司正在推进建立氢气生产设施和加氢站等事业，以推进地区内交通、运输领域的革新。在设置第一个氢气加氢站后，将Nexo选定为示范运行车辆。苏哈伊里CEO解释说：“考虑到Nexo的安全性和较长的行驶距离(每次充电可以跑约600公里)，我们选定它为示范运行车辆。” Nexo在今年5个月内全球销量突破了1000台。这一数字已经超过了去年全年的销量(949辆)。Nexo被美国汽车专业媒体《Ward’s Auto》评选为“2019世界十大发动机”，最近还在英国汽车专业杂志《Autocar》实施的“Autocar Awards 2019”上被评选为“游戏改变者(Game Changer)”车辆。 现代汽车相关人士表示：“计划以马来西亚为开端，扩大在东南亚普及氢燃料电动汽车的规模。”

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