特朗普不称“东海”而称“Sea of Japan(日本海)”. May. 29, 2019 07:42. by 韓基渽 record@donga.com. 美国总统特朗普28日登上停泊在日本神奈川县横须贺基地内的两栖攻击舰——美军“黄蜂”号(LHD-1 ),在对舰上美军发表的讲话中称东海为“日本海(Sea of Japan)”。 据美联社报道,特朗普当天表示,“各位将在黄海、日本海、东中国海、南中国海巡逻。保护美国和我们的盟国免受导弹攻击”,提到了“日本海”。 美国的政府地图和公文中把东海标记为“日本海”。过去,韩国侨民曾几次要求改变这一状况。美方当时表示:“美国联邦政府使用美国地名委员会规定的地理名称。美国地名委员会规定的正式名称是日本海。而且原则上每个水域只使用一种标记。”同时,美国建议韩日两国寻找解决方案。 韩国外交部就特朗普这一发言表示:“韩国政府明确和一贯的立场是,‘应该并列标记东海和日本海’”,“将再次向美国说明韩国有关东海标记正当性的立场,并将继续进行劝说。”

