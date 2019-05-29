特朗普与安倍一起登上自卫队护卫舰. May. 29, 2019 07:42. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 美国总统特朗普在对日本进行国事访问的最后一天（28日），与日本首相安倍晋三一起登上了日本海上自卫队的“出云”级护卫舰。这是美国总统首次登上自卫队护卫舰。这无疑是显示强大美日军事同盟的最具象征性的场面。 据日本广播协会（NHK）电视台报道，当天上午10点半，特朗普夫妇乘坐的直升机降落在停泊在神奈川县横须贺海上自卫队基地的“出云”级护卫舰“加贺”号的甲板上。特朗普夫妇从直升机上下来，与早已等候在那里的安倍晋三首相及夫人安倍昭惠女士握手。 通过甲板向下走的机库里，有500多名美军和海上自卫队员在等待。对于美日首脑的出现，500多人欢呼雀跃，鼓掌欢呼。 安倍说：“美日首脑共同鼓励自卫队和美军，这在历史上还是第一次”，“美日同盟因为我和特朗普总统变得无比牢固。我们站在这里的‘加贺’号上就是证据。”以本月1日日本天皇德仁即位开启“令和”时代为契机，安倍首相邀请特朗普总统访问日本护卫舰，最象征性地表达了美日同盟现在的位置。 安倍表示，“护卫舰“加贺”号从去年开始，在从西太平洋到印度洋的广袤海域与美国海军密切联合，与地区（其他国家）进行着合作”。他强调：“今后将改造‘加贺’号，使其可以搭载战斗机，希望进一步为日本和地区的和平与稳定做出贡献。”这表明了日本将积极参与和支持特朗普总统主导的美国印度太平洋战略的决心。 对此，特朗普再次提及日本购买105架F-35隐形战斗机的计划，并表示：“该护卫舰被改造成可以搭载最尖端飞机（F-35），有助于保卫更广阔的地区。”《日本经济新闻》28日报道说：“（两国首脑）强调了依靠力量的和平。” “加贺”号长248米，最宽处宽38米，是可供直升机起降的护卫舰。日本政府还宣布，将把它改装成可以起降战斗机的航空母舰后，从美国购买42架最新型隐形战斗机F-35B。2017年11月特朗普总统首次访问日本时，两国也曾就特朗普总统乘坐护卫舰一事进行过磋商，但最终流产。 前世宗研究所所长陈昌洙就美日首脑登临“加贺”号一事分析称：“安倍首相很肯定自卫队的军队作用，美国强调日本的军事作用”，“其意图是显示美日合作应对中国的威胁”。 随后，特朗普总统前往横须贺基地内的两栖攻击舰“黄蜂”号（LHD-1），下午1时左右从羽田机场乘坐“空军一号”回国。

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