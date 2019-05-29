汉阳都城巡城道贞洞区间连接工程今年9月竣工. May. 29, 2019 07:42. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 首尔市28日表示，将连接汉阳都城巡城道崇礼门区间1.8公里(白凡广场~敦义门旧址)中因是私有地而中断的贞洞地区750米路段，建设历史探访路。 巡城道源于朝鲜时代沿着城郭行走，观赏都城内外风景的巡城游乐，由崇礼门区间、白岳区间(昌义门~惠化门)等6个区间组成(总长25.7公里)。 崇礼门区间的贞洞地区有俄罗斯大使馆、汉城教会、昌德女子中学、梨花女子高中等私有地和学校等，所以这些地方不得不绕道而行。首尔市决定和各机构进行协商，建造经过俄罗斯大使馆入口和昌德女子中学、梨花女子高中校内的历史探访路，向与历史文化讲解员同行的市民团体开放。开放时间将与各学校方面进行协商，在不妨碍学生上课和安全的前提下确定。历史探访路计划于9月竣工。

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