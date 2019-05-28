韩国和中国的传统庭院有何不同？. May. 28, 2019 07:48. by 柳原模 onemore@donga.com. 可以在同一个地方比较并欣赏韩国的传统庭院和中国庭院园林的展示会将举行。 文化遗产厅国立文物研究所为迎接创立50周年，从28日开始到下月16日将在昌德宫宣政殿(宝物第814号)后院举行韩中传统庭院摄影展“漫步旧庭院”。此次活动由中国北京市公园管理中心、韩国驻华文化院共同主办。 此次展览将通过在把中国园林代表性特征假山(模型山)加以形象化的帐篷内设置的5个显示器展示照片。进入帐篷内，伴随着很适合鉴赏庭院的静谧的音乐的响起，韩国和中国庭院的照片与美丽的古诗一同展出。 展览共分五个主题。中国的庭院由皇家园林、私家园林、寺观(佛教寺院和道教道观)园林、风景名胜、都市公园等城市园林组成。韩国有宫殿、庭院•王陵、民宅•别墅(郊外另建的房子)、寺庙•书院、名胜、传统村落等，与中国的园林形成鲜明对比。 展览中公开的200多张照片展示了韩国和中国庭院的特点有何不同之处。中国庭院具有戏剧性的对比，韩国庭院则突出了与自然的和谐。国立文化遗产研究所学艺研究员李元浩(音)解释说：“中国想要在庭院中体现诗画中出现的理想景观，有自然和人工造型物展现出的对比之美。相反，韩国的庭院并没有按照儒教传统进行过多的装饰，以与自然和谐的独特美学引以为傲。” 此次展览从上午10点开始到下午5点为止，游客可以免费(昌德宫入场费另算)参观。

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