公正委员会应摆脱政治性的“甲乙框架”. May. 28, 2019 07:48. . 昨天，在大韩商工会议所举行了公正交易委员会和首尔大学法经济学会共同主办的公正交易相关讨论会。此次会议是评价现任政府上台后公正交易委员会的政策并寻求改善点的会议。对于公正竞争，不可能持有异议；对利用其优越地位，对处于劣势地位的业主进行粗暴对待的所谓“甲方”霸道行为，应当予以处罚，不可能有人反对。 但是，在昨天的讨论中，有人提出问题称，公正交易委员会突然强调杜绝甲方行为，就有必要重新考虑甲乙关系到底是什么、用这个框架接近政策是否妥当。现政府公正委员会的政策基调是，“大企业是甲方，中小企业是乙方”，在这种框架下集中监视并处罚大企业的不公正行为。一位发表者指出，“这只是程度上的差异，在中坚企业与中小企业、大型中小企业与小型中小企业、中小企业与个体商户之间也会产生问题”，指出政府过度介入市场反而会引发市场歪曲或市场本身萎缩的担忧。 其他发表者列举了代表性的甲方霸道之一加盟本部和加盟店的关系，提出了有关甲方乙方框架的问题。韩国加盟本部的营业利润并不高，而且营业利润也比外国加盟本部低，而且不承认专利权这一知识产权，在这种事业风气下，是否把在货款上加高利润说成是加盟本部的甲方行为。 还有人提出，在“甲方”原业主无法盈利的情况下，如果向“乙方”承包商降低转包单价，就会作为不利地决定转包款的不当行为而受到处罚，那么撇开甲乙关系，到底能不能遵守，这也是个问题。 本届政府执政以来，公正交易委员会在鼓励共赢的名义把业主们叫在一起，强迫缔结标准条款，或提出指导方针的事情很多。对此，有人提出，认为如果政府出面在企业之间的营业方式或交易方式上搞标准化，反而会成为阻碍事业模式革新的因素。对于这种忠告，值得政府侧耳倾听。 在“甲乙”的框架下，如果为了保护乙方中小企业而惩罚甲方大企业，在政治上得到掌声是好的。但是在具体的事业关系中，也有不少不能用这种黑白理论简单处理的部分。公正委员会作为经济部门，应该把政策的所有焦点放在防止垄断、促进公平竞争、搞活市场经济上。如果以甲乙关系这一单纯的社会尺度，对复杂的事业关系动刀，也许在政治上会受到特定阵营的欢呼，但有必要铭记经济将走向崩溃这一事实。

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