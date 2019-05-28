盖茨堡的1%. May. 28, 2019 07:48. . 南北战争前半期，南军连连获胜。单从战绩上看，南军看起来占据了优势，但战争本身却是北军处于攻势、南军处于守势。南军司令罗伯特·李非常清楚，如果不转变为进攻，就无法赢得战争，因此他构想了大胆的行动。他带领南军主力向西北方的宾夕法尼亚州的巴尔的摩方向大幅迂回，从北方向北部的首都华盛顿展开进攻。 北军大吃一惊，也抽调了所有可用的兵力。两军相遇的地方是盖茨堡。盖茨堡战役共持续了3天。乔治·皮奎特在最后一天展开的攻势，是整个南北战争中最为庄重的电视剧。李动员南军3个师团，向北军中心地带的塞米特里里奇发动横贯田野的正面攻击。这一攻势以50%的参与者死伤的惨剧告终。李的尝试到底是大胆的杀手锏，还是鲁莽的作战，至今仍存争论。 有一次我到过盖茨堡现场。从南军的出发地点俯瞰平原时，觉得这真是一次不可理喻的尝试。一个天才的将军为什么会做出这种鲁莽的尝试？再出色的领袖，是因为一次就能结束战争的急躁和压力下，做出了愚蠢的决定吗？ 但是，当我站在北军最后防线所在的地点时，我改变了想法。南军真的有可能成功。他们已经到达了距离胜利99%的地方。在一场势均力敌的战斗中，1%不是人类所能测量的领域。同样的现场，只要换个位置，就会有不同的想法。 韩国社会的矛盾和混乱越来越严重，是因为把站在他人的立场上看待问题本身就当作违反信念的行为。但像盖茨堡一样，现场只有从双方的位置来看，才能做出正确的判断。只要我们不放弃把愚蠢当作真理固守的愚蠢，我们的社会就没有未来。

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