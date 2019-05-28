嘉信挑战赛罗相昱夺个人美巡第三冠，总奖金突破300万美元. May. 28, 2019 07:48. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. 旅美侨胞(韩裔美籍)凯文•罗(36岁•罗相昱)取得了美国职业高尔夫(PGA)巡回赛的第三场胜利，职业生涯总奖金突破了3000万美元(约355.5亿韩元)。 27日，在美国得克萨斯州佛特沃思殖民地乡村俱乐部(70杆)举行了查尔斯施瓦布挑战赛(嘉信挑战赛，总奖金730万美元)的最后一轮第4轮比赛。罗相昱抓下6只小鸟，吞下2个柏忌，打出低于标准杆4杆的成绩，四轮总成绩为低于标准杆13杆的267杆，以4杆优势获得冠军。 罗相昱在14号洞(4杆)成功推入3米小鸟推，而最近的追赶者托尼•弗诺(美国)在16号洞(3杆)吞下柏忌，握有4杆优势，实际上已经提前宣告了本场比赛的胜负，之后他又在18号洞推入3米远的小鸟推，为冠军锦上添花。 加上本次比赛131.4万美元(约15.57亿韩元)的冠军奖金，罗相昱的职业生涯总奖金来到3015.6814万美元(约357亿韩元)，继崔京周(3248.2911万美元•约384亿韩元)之后，成为第二个总奖金突破300万美元大关的韩裔选手。PGA巡回赛总参赛场次34场，虽然只拿下了3个冠军，但15年来一次都没有失去过美巡赛会员卡。 罗相昱在8岁时的1991年移民美国，之后他开始在美国青少年舞台上崭露头角，2003年他成为史上通过美巡赛资格考试最年轻(20岁零3个月)的选手，并于2004年进入PGA巡回赛。凭借此次夺冠，他已确定进入2018~2019赛季的季后赛，并获得了明年大师赛等主要大赛的参赛权。 罗相昱在本次颁奖典礼上把1973年款的“道奇挑战者(Dodge Challenger)”轿车作为礼物送给了过去11年里为自己背包的专职球童肯尼•汉姆斯(美国)。 另外，罗相昱凭借当天的胜利，个人世界排名从第52位上升到第31位，泰格•伍兹(美国)从上周的第6位上升到第5位。实现PGA锦标赛两连冠的布鲁克斯•科普卡和达斯汀•约翰逊(以上美国)、贾斯汀•罗斯(英格兰)、罗里•麦克罗伊(北爱尔兰)分列第1位到第4位，维持了上周的排名。 韩国国籍选手中，金时沅(24岁)排在第55位，安秉勋(28岁)排在第59位，姜晟训(32岁)排在第60位，任成宰(21岁)排在第69位。

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