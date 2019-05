SK Innovation:将在年内世界上首次开发出一次充电续航500公里的电动汽车电池. May. 28, 2019 07:48. by 黃泰皓 taeho@donga.com. SK Innovation表示,将在今年内世界上首次开发出只要充电一次就能稳定行驶最长500公里的高性能电动汽车电池,最早将从2021年开始实现商用化。另外,到2025年为止,电池生产规模将扩大到现在的20倍以上。通过攻击性投资和技术开发,公司制定了到2025年在世界电动汽车电池市场上跃居第三位的目标。 SK Innovation总经理金俊(照片)27日在首尔钟路区四季酒店举行记者招待会,并发表了上述内容的发展战略。宣称年内开发的新一代电动车电池名叫“NCM 91/21/2”,即在用作正极材料的原材料中镍的比重为90%,钴和锰各占5%。虽然镍含量越高,能量密度越大,一次充电能跑更远的距离,但因为要确保稳定性,需要高难度的技术。目前,在电动车电池市场,镍比重分别达50%∼60%的产品为主力,充电一次最多可行驶300公里。 在镍含量高达80%的NCM811电池生产方面,继SK Innovation和LG化学、三星SDI等国内企业之后,世界第一(以出货量为准)电动车电池企业—中国宁德时代新能源(CATL)也于上月公布了批量生产计划。业界预测,在电动汽车电池市场,要想维持与依靠大规模政府补助金的中国企业之间的技术差距的韩国企业之间的对决将会更加激烈。 生产规模也将大幅增加。计划把目前年产量4.7GWh(十亿瓦时)的生产规模到2025年增至100GWh。目前正在建设的中国常州和匈牙利科马罗姆工厂和美国佐治亚工厂将在2022年投入使用,届时年生产规模将增至60GWh。订单余额目标量也将从同期的430GWh提高到700GWh。 SK还提出了名为“作为服务的电池(BaaS•Battery as a Service)”的新事业模式。BaaS是一种综合服务,不仅包括电池的制造和销售,还包括维修及租赁、充电、再利用等。另外,除了电动汽车以外,还将电池销售扩大至航空、海洋及工业用等,并正式投身能源储藏装置(ESS)事业。 金社长就围绕LG化学和技术泄露问题在美国展开的诉讼批评说:“电池产业开始全面成长,连欧洲也开始自行开发,在这种情况下(比起国内企业之间的争斗)引导世界市场更为重要。” 另外对于国内投资比重较少的指责,公司方面也做出了解释。SK Innovation电池事业代表尹艺善(音)解释说:“最近随着整车企业的购买量增加,以在整车生产工厂周围建设电池工厂为条件,正在购买电池。如果国内订单增加的话,当然也会在韩国国内建工厂。”对于政府内部传出的以电动汽车电池产业为基础的“欧美型工作岗位”,他谨慎地表示“不适合回答”。

