奉俊昊导演与剧组成员签订“标准工作合同”，遵守每周52小时工作制拍摄电影别有意义. May. 28, 2019 07:48. by 朴恩緖 clue@donga.com. 奉俊昊导演的电影《寄生虫》获得戛纳电影节最高奖金棕榈大奖后，签订标准工作合同进行的电影制作过程也备受关注。在被称为最恶劣的劳动环境的韩国电影界，遵守每周52小时工作制拍摄电影别有意义。 奉导演最近在接受媒体采访时公开了与剧组成员签订“标准工作合同”的事实。他说：“我经历了《雪国列车》(2013年)和《玉子》(2017年)，体会到了按照美国式行会规定拍摄(电影)的好处。经过8年的训练，这次按照标准工作合同进行电影拍摄没有问题。” 标准工作合同是劳动者和使用者详细记录工作时间、加班津贴、合同期限等后签订的合同。曾几何时，在电影制作现场，在没有标准工作合同的情况下，以承包合同的形式雇用工作人员长时间工作被看作是一种惯例。工作人员在《劳动标准法》中无法得到劳动者身份认可，即使不遵守最低工资和法定工作时间也无妨。 但是2015年电影界投资公司和制作公司、文化体育观光部、电影振兴委员会根据《劳使政履行协约》引入标准工作合同后，电影界的工作环境得到了很大改善。2014年电影《国际市场》从企划阶段开始就签订了标准工作合同，遵守每天12小时的拍摄时间，受到了极大的关注。 据韩国电影振兴委员会调查结果显示，去年剧组工作人员中签订劳动合同时，回答“有签订标准工作合同的经验”的人占74.8%。该比率从2014年的35.3%上升到2016年的53.4%，每年都在大幅上升。但是，在回答没有签过标准工作合同的工作人员中，有一半以上的人表示“遭到业主(制作公司)的拒绝”，标准工作合同尚未完全落地。 对于制作公司来说，引进标准工作合同可能会导致制作费的上涨。对此，奉导演表示：“这是一次好意的提升。”他说：“因为我带领工作人员的劳动，在艺术的定位上是甲方，所以根据我的艺术经验判断，工作时间和工作强度的加大一直是我的负担，现在我才想到要恢复正常工作。” 《寄生虫》共拍摄了77回。能够遵守工作时间顺利完成电影拍摄，很大程度上得益于奉俊昊精湛的工作能力。主演宋康昊说：“在奉俊昊的世界里，一切都是精打细算、精心构筑的。最重要的是，饭点安排得太精准了。所以我们能在非常幸福的环境中工作。”

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