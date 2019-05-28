特朗普授权向法务部全权公开机密，引发给情报机构“抽底”争议. May. 28, 2019 07:49. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普就2016年大选活动的情报，授权司法部长而不是情报部门负责人判断是否属于机密并全权公开权力，引起了激烈的争论。 特朗普总统表示，将揭露特别检察官罗伯特·米勒启动“通俄门”调查的原委，24日通过行政命令赋予司法部长威廉·巴尔接近和公开机密的权力，以便进行相关调查。此外，他还指示各情报机构“迅速、全面地协助调查”。特朗普总统在米勒特检组今年3月拿出没有“决定性一枪”的平淡的调查结果后表示不满说：“应该对特检进行调查。”美国媒体分析认为，总统的此次举措是一种报复。 分析人士指出，巴尔既没有担任过情报部门负责人的经验，也不是这方面的专家，处理这一问题并不合适。特别是，他把事先应该和情报部门负责人讨论的对象定为“司法部长认为需要的部分”，这引起了很大的争议。因为这事实上是要求情报部门负责人们根据巴尔的指示来决定是否解除机密情报。国家情报局长丹·科茨表示，“对于有可能使国家安全陷入危险的机密公开问题，相信司法部长会与情报部门负责人们进行商议，“打出了‘绵里藏针’的牵制球。 特朗普总统的此次措施可能会使情报部门负责人无力化的担忧也在加大。《华盛顿邮报》当天援引前任情报部门相关人士的话报道说：“授权不在处理机密位置上的官员公开机密的权力，这没有先例。情报提供者等可能因此暴露。”曾担任美国联邦调查局顾门委员的詹姆斯·贝克批评说：“这是当面侮辱情报部门负责人的行为。”前中央情报局副局长迈克尔·莫雷尔也说：“这是一个破坏情报部门规范的决定。美国的盟国和伙伴们今后是否会与美国共享敏感情报，这一点令人怀疑。” 掌控众议院的在野党民主党也指责总统。参议院情报委员会的民主党干事马克·华纳议员对哥伦比亚广播公司（CBS）批评说：“特朗普总统和巴尔部长没能将情报要员冒着生命危险收集的情报政治化，令人着急。”众议院情报委员会主席亚当·西夫也表示：“这是总统滥用权力的行为。他企图将国家机密政治化和武器化。” 但白宫发言人萨拉·桑德斯26日在接受NBC采访时被问及这个问题时却表示，“我们已经知道FBI（联邦调查局）发生了非常多的腐败事件。他们（FBI）泄露了情报，说了谎”，反过来把责任推在情报部门身上。

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