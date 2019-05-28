特朗普，朝鲜的导弹“不要看罚款”. May. 28, 2019 07:54. lovesong@donga.com. 美国总统唐纳德特朗普12月27日表示，“我认为朝鲜不会违反联合国的制裁。金正恩预计会引领朝鲜的变革。”他说，特朗普是日本访日的第三天，在日本首相安倍晋三和日本首相坂坂赤坂举行联合新闻发布会后，在联合新闻发布会上敦促金正日“走向无核化”。特朗普总统说，“金正日非常聪明。我们将放弃核武器来发展这个国家，”他说。“朝鲜无法用核武器繁荣。（金主席）”我知道核武器只会发生坏事。“我们将继续对朝鲜实施制裁，”特朗普说。 “我们不会急于重启北美对话。”特朗普在峰会前的讲话中说：“朝鲜没有长时间发射火箭，也没有进行核试验。北美（相互）尊重，”他说。“我们最近一直在做很少的活动，但我们正在仔细观察接下来会发生什么，”他补充道。“非常小的活动”是指本月早些时候朝鲜发射的短程导弹。关于朝鲜的导弹发射，特朗普总统说，“金正恩可能有兴趣获得关注。”安倍在新闻发布会上强调，“美国和日本在朝鲜问题上的立场是完全一致的。” “我希望直接与金见面会面，”安倍说，“特朗普总统表示，他将与被绑架受害者家属会面并共同努力解决问题。” “我希望无条件地与金正日举行首脑会议，”他再次强调说。特朗普和他的妻子参加了今天早上由火影忍者国王举行的礼节仪式。特朗普是他第一次访问美国的第一天抵达的外交部长。特朗普总统说：“我很荣幸在传票后被邀请作为国宾，”德仁说，“我很高兴我成为第一位国宾。”

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