《寄生虫》获戛纳金棕榈奖，打响韩国电影百年礼炮. May. 27, 2019 08:08. . 奉俊昊导演的电影《寄生虫》在第72届戛纳国际电影节上获得了最高奖金棕榈奖。这是韩国电影首次在被誉为世界顶级电影节的戛纳电影节上获得大奖。这是韩国电影自2000年进入戛纳电影节竞赛单元后，时隔19年迎来的喜事。作为超越昆汀·塔伦蒂诺、佩德罗·阿尔莫多瓦尔、达尔登兄弟等响当当的导演候选作品的壮举，评委会主席亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图导演表示：“《寄生虫》是非常独特的经历。获得金棕榈奖是评委一致同意的决定。”这是奉俊昊导演的个人荣誉，同时也是韩国电影无限潜力得到全世界认可，意义重大。 继2017年的《玉子》之后，奉俊昊导演第二次挑战戛纳电影节竞争单元，在获奖的喜悦中写下了电影人生中的重大一笔。奉俊昊导演自2000年以《普兰达斯的狗》出道以来，以把对社会的批判意识巧妙地融入艺术性和大众性的作品世界而备受瞩目。将《怪物》、《母亲》、《杀人回忆》、《雪国列车》等犯罪、题材大片、惊悚片等多种题材以自己特有的影像语言重新诠释，奉俊昊导演被评价为是自身已成为一种题材，得以晋身大师行列。 获奖作品《寄生虫》讲述的是无业游民家庭长子成为有钱人家的高额课外辅导老师后展开的故事。该片自由地驾驭黑色幽默、惊悚和恐怖题材，以韩国现实为背景，讲述了地球村普遍存在的贫富差距、阶级问题，受到了好评。这是一个通过讲述现代韩国问题的电影，也多少可以超越文化与国境引起广泛共鸣的启迪自信心的案例。 奉俊昊的获奖，是浓缩地象征韩国电影百年成长轨迹的里程碑式的场面。正如奉俊昊导演在正式记者会上所说：“恰逢今年是韩国电影诞生100周年，戛纳电影节给韩国电影带来了意义非凡的礼物。”但是满足于喝彩还为时过早。我们应该重新回味，与获奖的喜悦一道，还面临着确保多样性、垄断银屏等阻碍韩国电影腾飞的诸多课题。在世界舞台上，韩国文化内容的优秀性得到认可是提高国格的捷径。期待防弹少年团的耀眼表现之后，通过戛纳电影节获奖，韩流的地位能上升到一个新的层次。

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