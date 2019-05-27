奋争出壳的斗争. May. 27, 2019 08:08. . “鸟要挣脱出壳，蛋就是世界。人要诞于世上，就得摧毁这个世界。”—出自赫尔曼•黑塞的《德米安：彷徨少年时》 从小开始运动的我，一直与对手竞争，生活至今。努力不输，输了之后更努力。从职业生涯到退役后的教练生涯，一直如此。但是在指导选手的过程中产生的疑虑是“真的是因为努力不足而没能成功吗？” 有一天，当我读到德米安时，我不禁大叫“Eureka(我想出了)”。读到了可以解决之前遇到的疑虑的文章。那就是，为了成长必须打破一个世界。此后，我开始脱离固有观念，从另一个角度看待世界。世上不变的是“世界永远在变化”，而我在这期间一直生活在自己的世界里。因为视线停留在那个世界，所以不能拥有广阔的眼界，也无法思考地更为深远。 2012年我开始担任LG双子星队的投手教练。我们队过去没有可靠的终结投手，比赛打得总是很不稳定，无法解决这部分问题，就不可能取得好成绩。 因此，我决定把当时球队的先发投手奉重根转换为终场投手。但是，把投出好球的第1先发投手换成终场投手并不是容易的事情。俱乐部的反对声很大，奉重根也没有做出决定。我说过，如果不打破固有观念走向新的世界，就不可能有进步。当时金基泰主教练相信我的想法。之后奉重根转为终场投手，我们队也结束了10年的黑暗期，获得了常规赛亚军。 在担任LG双子星队总经理的现在，奋争出壳的想法依旧没有改变。南非前总统纳尔逊•曼德拉曾过这样一句话，“在事情未成功之前，一切总看似不可能”。今天，我们也努力摆脱熟悉环境和固有观念，去面对不同的世界。

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