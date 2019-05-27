U20世界杯韩国队首战0比1负于葡萄牙，次战将全力以赴迎战南非. May. 27, 2019 08:09. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 与夺冠热门葡萄牙展开血战的选手们在确定失败的瞬间瘫坐在了球场上。但是他们并没有放弃。他们互相鼓励，决心在第二场比赛中取得佳绩。20岁以下(U20)世界杯代表队前锋赵英旭(20岁•FC首尔，音译)说：“我跟队友们说过不要垂头丧气。我们现在还有两场比赛要踢(小组赛)。” 26日，韩国U20国家队在波兰别尔斯科-比亚瓦结束的国际足联U20世界杯F组小组赛首轮与葡萄牙队的比赛中以0比1告负。欧洲预选赛欧足联U19锦标赛冠军葡萄牙队全场以61%的控球率完全压制着韩国队。上半场第7分钟，韩国队被葡萄牙队利用反击由特林康攻入制胜一球。 本场比赛韩国队采取的是“先防守后反击”的战略，但球队暴露出了中场传球失误较多、太过依赖负责发起球队进攻的王牌球员李康仁(18岁•瓦伦西亚俱乐部)等问题。被葡萄牙队两三名防守队员包围的李康仁，为摆脱对方防守队员的纠缠吃了不少苦头。韩国队虽然通过密集防守将失球降至最低，但由于进攻工作未能顺利进行，因此始终 未能创造出决定性的得分机会(有效射门1次)。 本次波兰U20世界杯各小组前两名直接晋级16强，另外成绩最好的4个小组第三名也能进入16强。因当天的失利而成为F组第3名的韩国队将于29日与第4名南非队进行小组赛第2场比赛。在两队U20代表队之间的历史交锋战绩方面，韩国队以1胜1平领先南非队。 南非队在与阿根廷队的小组赛第一场比赛中以2比5惨败。下半场第20分钟为止，南非队只以1比2落后一球落后，但边后卫基南菲利普斯踢倒对方球员被罚下场，此后南非队大量失球。因红牌停赛菲利普斯将无法参加与韩国队的第二场比赛。 当天，南非队在定位球防守上暴露出弱点。平均身高181.5厘米的中后卫们无法控制住空中球。另外，南非队后卫还经常漏防快速突破边路的对方前锋，阿根廷队出现了大量的斜传球。韩国队可以考虑让在首场比赛中替补出场的高大前锋吴世勋(牙山木槿花•193厘米)和突破速度较快的严元相(光州)首发出场。 KBS解说员韩俊熙(音)表示：“在与葡萄牙队的比赛中，韩国队在下半场利用吴世勋的高度和严元相的速度展开了不错的攻击。对南非一战，我们需要尽可能有攻击性的阵容。” 南非队前锋莱尔•福斯特被列为警戒对象。福斯特目前效力于AS摩纳哥(法国)二队。 SBS解说员张智贤(音)表示：“福斯特活动范围广，力量和爆发力都很强。南非边锋的速度也非常快，因此韩国队需要稳定地控制比赛节奏，同时针对具有很强前压倾向的对方后防线展开攻击。”

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