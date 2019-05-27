“保宁泥浆节、晋州南江油灯节等庆典很好地突出地域特色，值得推广”. May. 27, 2019 08:09. by 李基鎭 doyoce@donga.com. 25日，为纪念“K-Festival 2019，第七届韩国庆典&旅游博览会”，本报与频道A、Dongin&com株式会社、世界庆典协会亚洲分部(IFEA Asia)在首尔钟路区世宗文化会馆Atti大厅举行了“大韩民国庆典全球化战略研讨会”。会上讨论了具有全球庆典基础的保宁泥浆节、晋州南江油灯节、金堤地平线庆典的成功战略。 保宁庆典观光财团事务局长李容烈(音)解释说：“去年来到泥浆庆典现场的约50万名外国人中，有一半来自海外。通过逸脱型杀手锏内容和庆典专门组织确保专业性等是成功的秘诀。”晋州文化艺术财团企划室室长石长浩(音)表示：“将升级灯的韩国色彩设计艺术性，努力跃升成为世界名牌庆典。”金堤市全球推广负责人姜基洙(音)表示：“通过地平线庆典，我们与国内最大的便利店签订了独家供应金堤大米的合同，年销售额达到260亿韩元。” 韩国观光公社国民观光本部长闵庚锡(音)在讨论中表示：“要想成长为全球性庆典，必须反映地区整体性，必须建立庆典专家培养等体系。” IFEA Asia主席郑康桓(培材大学旅游庆典酒店研究生院院长)强调说：“政府和庆典执行者、地区居民的相生战略是迫切需求。”

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