讲述贫富差距的奉俊昊导演的《寄生虫》，获得韩国电影首个戛纳金棕榈奖. May. 27, 2019 08:09. by 李?? baltika7@donga.com. 韩国电影百年历史上首次在法国戛纳国际电影节上获得了最高奖——金棕榈奖。奉俊昊导演（50岁、照片）的电影《寄生虫》25日(当地时间)在法国戛纳举行的第72届戛纳国际电影节上获得了金棕榈奖。 自2000年林权泽导演的《春香传》首次作为韩国电影受邀参加戛纳电影节竞赛单元后，时隔19年；自2002年林权泽导演凭借《醉画仙》在竞赛单元获得最佳导演奖后，时隔17年。评委会主席亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里图在获奖后的新闻发布会上表示：“《寄生虫》是非常独特的经历。获得金棕榈奖是评委一致同意的决定。” 奉俊昊在正式记者会上感慨地表示：“今年是韩国电影诞生100周年。我认为这是戛纳电影节给韩国电影的礼物。” 他在颁奖礼上也表示：“《寄生虫》这部电影是一次惊人的冒险。之所以能够实现这个目标，是因为有和我一起合作的艺人。”他特别指出，“想听听与我共事的最伟大的演员、我的同伴宋康昊的感受”，让出了地方。与奉俊昊导演合作了17年、4部电影的“受欢迎者”的主要演员宋康昊（52岁）表示：“我会把这份荣誉献给教会我们忍耐、智慧和热情的尊敬的韩国所有演员。” 2006年，奉俊昊凭借《怪物》首次受邀参加戛纳电影节导演周。接着，又有《东京!》（2008年）和《母亲》（2009年）两次获邀参加“一次关注”单元。 2017年，他凭借奈飞电影《玉子》在竞赛单元出道，以其第七部长篇电影《寄生虫》第二次入围竞赛单元，进入戛纳仅5次就获得金棕榈奖。《寄生虫》是一部讲述家庭成员全部都是无业游民的出租房寄居人家长子寄宇成为朴社长家高额课外辅导老师后发生的意想不到的事件的电影，通过贫困家庭和富人家庭讲述了全世界共同面临的问题。 另外，文在寅总统还就奉俊昊导演获奖表示祝贺说：“今天凌晨传到我们的棕树叶，成了一直以来培养我们电影的所有电影人和以高水平观众热爱电影的韩国国民的有意义的礼物。”

한국어