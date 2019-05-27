朝鲜“需要现金胜过大米”，拒绝以两倍大米支付金刚山和开城工业园区货款. May. 27, 2019 08:09. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 据悉，韩国政府今年1月以重启金刚山旅游及开城工业园区为前提，直接或间接向朝鲜提议，在支付贷款时以两倍的大米代替美元，但遭到朝鲜拒绝。这表明，相比粮食不足，朝鲜更重视对朝制裁带来的美元等统治资金的减少。 据多名政府消息灵通人士透露，朝鲜国务委员会委员长金正恩在新年贺词中表示，“有意无条件重启金刚山旅游和开城工业园区”后，包括今年1月在南北共同办事处和中国沈阳等地，韩国政府多次向朝鲜提议，以提供大米、豆腐、食用油等生活必需品来代替货款。因为人道主义层面的生活必需品很难转用于核武器和导弹开发，为绕过联合国安理会的对朝制裁决议中禁止大量现金汇款的条款，向朝鲜提出了上述建议。但在遭到朝鲜的拒绝后，韩国政府再次提议改为“支付两倍的大米”，但朝鲜方面坚持了类似于“更需要（美元）现金”的立场。 一名对朝消息灵通人士表示：“现在朝鲜相比民间的粮食不足，国家资金困难对金正恩来说更痛入骨髓，”“随着对朝制裁的长期化，70%的国家资金都消失了。” 韩国政府提出“实物支付”方案，是因为在去年4月板门店宣言后进行的韩朝交流事业中，朝鲜对“以物易物交流”方式做出了积极的反应。 据悉，去年政府试探了从朝鲜运来海砂、水产品来换取韩国提供大米和生活必需品方式的以物易物交流方案，并得到了一定程度的肯定答复，但随着无核化对话陷入僵局，实际上并没有实现。

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