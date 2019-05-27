中美女主播就贸易战打辩论战. May. 27, 2019 08:09. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. “中国偷走了知识产权，美国每年损失6000亿美元。”——当地时间14日，美国福克斯商业台主播翠西·里根声称 “亲爱的翠西，你似乎需要一个比较正规的调研团队。”——23日，中国官方电视台GGTN主持人刘欣 在中美贸易矛盾日益尖锐的情况下，两国电视台女主播展开了代理战。被评价为对特朗普总统友好的美国福克斯商业公司的主持人里根和中国国营电视台GGTN的主持人刘芯最近通过广播和自己的社交媒体等，展开了贸易战争的“辩论赛”，两人决定就此展开公开讨论。 两人的争论是从23日刘信在节目中集中批评里根14日的节目开始的。在当时的节目中，里根指责说：“中国的繁荣是以美国的利益为代价的”，“中国在美国偷窃了数十亿美元，我们除了战争之外别无选择。” 对此，刘欣在23日的节目中指出，里根引用的统计有误，“她的评论很有感情色彩”。对于里根提出的“知识产权损失6000亿美元”的主张，她反驳称，“这里的范围不是中国，而是全世界"。 GGTN报道的第二天即24日，里根通过自己的节目表示，“中国和美国已经有了新的标靶，展开全面的信息战争”，“那个新的标靶就是我”，打开了反击的炮口。当天，她用11分钟的时间谈到了刘欣的节目，并主张“我的感情是建立在事实基础上的”。 随后，两人又转战推特展开舌战，最后决定公开讨论。两人的电视讨论预计将在29日晚8时（韩国时间30日上午9时）举行。 公开讨论曝光后，中国方面对刘欣给予了大力支持，“请告诉我事情的真相是什么”。相反，在美国，根据是否支持特朗普总统，出现了不同的反应。一些民主党支持者提到里根在推特上没使用刘欣的姓名而是称之为“中国官方电视台”，指责她“（具有亲特朗普倾向的）福克斯新闻台将中国CGTN称为‘官方电视台’，这是具有讽刺意义的”。

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