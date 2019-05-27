韩江小说《Dear Son，My Beloved》将在95年之后出版. May. 27, 2019 08:09. by 金民 kimmin@donga.com. 小说家韩江25日在挪威公共艺术团体“未来图书馆”举行了将于2114年出版的未公开小说原稿的转交仪式。 未来图书馆项目始于2014年，到2114年为止100年间每年出版1名作家的未公开作品。书籍将使用挪威奥斯陆郊外的树林中种植的1000棵树制作而成。韩江是第五位参与该项目的作家，她的小说将于95年后出版。 韩江公开的小说名为《Dear Son，My Beloved(亲爱的儿子，我心爱的人)》，无论是分量、素材还是内容，均保密封存在奥斯陆图书馆。在“未来图书馆之林”举行的原稿转交仪式上，韩江向开启项目的苏格兰艺术家凯蒂•帕特森递交了用白布包裹的稿件。 韩江在当天的转交仪式上说：“我的稿子像是和这片树林结婚，像是等待重生的小葬礼，像是温柔抚摸大地的睡梦中的摇篮。在韩国，为新生儿准备的上衣、小礼服、单色布使用白布，所以稿子也用白布包裹起来。” 她还朗读了被选为未来图书馆年度作家时的感想。在感言中，她说：“写第一篇文章的那一刻，我必须相信100年后的世界依旧存在。人类的历史并没有成为消失的幻影，我们只能相信地球不会变成坟墓或废墟的毫无根据的希望。”她接着表示：“这个项目也是百年的祈祷，希望在不确定性中努力尝试一些东西。” 奥斯陆市市长、基金会负责人以及国内外媒体等200多人出席了当天的活动。原稿转交仪式结束后，韩江在奥斯陆公共图书馆与独立媒体人罗奇•戈德史密斯进行了对话。

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