英超赛季转播收入分配公布，亚军利物浦力压曼城高居第一. May. 25, 2019 07:51. by 李承鍵 why@donga.com. 在英格兰足球超级联赛(EPL)中以微弱的差距屈居第二的利物浦，在转播收入上超过了冠军曼城(曼城)，高居第一。 英国广播公司(BBC)24日报道称，“利物浦本赛季的电视转播收入超过1.52亿英镑(约2296亿韩元)，比曼城多收入144万英镑(约21.7亿韩元)。因为电视直播场次最多。”利物浦根据常规赛排名获得的奖金等比曼城少200万英镑左右，但主场比赛直播场次却高达29场，比曼城多出3场。利物浦本赛季拿到了队史EPL最多积分(97)和最少输球场数(1负)，屈居亚军。与曼城的积分差距仅为“1”分。 联赛排名第三的切尔西和排名第四的托特纳姆热刺队在电视转播收入方面也保持了相同排名。收入排名第五的是联赛排名第六的曼联。曼联也在直播场次(27场)上超过了联赛第5位的阿森纳(25场)。排在联赛最后一名，下赛季降入英冠(第二级联赛)的哈德斯菲尔德(直播场次10场)赚了9663万英镑(约1455亿韩元)，是唯一一支未破1亿英镑大关的球队。1992年成立的英超联赛，把电视转播权等收入以共同分配金的形式提供给排名最下游的球队。

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