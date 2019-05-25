禁止裁减驻韩美军，加强核威慑……美国为外交失败后做准备. May. 25, 2019 07:51. . 美国参议院军事委员会通过了《2020会计年度国防授权法案》，该法案禁止驻韩美军规模低于目前水平。该法案规定：“由于朝鲜的常规武器和大规模杀伤性武器的威胁仍在持续，因此禁止将驻韩美军裁减至28500人以下。”另外，美国国防部副部长助理表示，为了解决朝鲜核武器开发引发的韩半岛核不均衡问题，正在讨论可以搭载核弹头的海上巡航导弹作为战术核武器的替代方案。 美国国会和政府早已做好了应对朝鲜核问题外交失败的准备。禁止裁减驻韩美军的法案可以看做是禁止特朗普总统将驻韩美军作为对朝谈判筹码的同时，应对朝美无核化谈判破裂的情况。特别是，相比去年生效的《国防授权法》规定驻韩美军人数不得少于22000人，新法案不仅把驻韩美军的规模增加6500人，还规定不得在此基础上减少1人。把海上巡航导弹作为韩半岛战术核武器的替代方案也是一样。虽然很难部署战术核武器，但为了应对朝鲜在无核化协商破裂可能出现的核挑衅，表现出了大幅加强延伸威慑的意志。 美国的这种动向反过来证明，美国十分不看好自2·28河内朝美首脑会谈决裂后陷入胶着状态的无核化磋商的走向。特朗普总统依然敞开对话之门，敦促朝鲜重返谈判，但朝鲜接连挑衅，使紧张局势升级。特别是，朝鲜最近对美国采取的扣押船只措施表示抗议，不仅断绝了同韩国政府和民间团体的接触，事实上已进入自闭状态。因此，对于美国来说，为了应对朝鲜核问题外交努力的失败，正在加强军事应对态势。 但韩国又如何呢？政府甚至拿出对朝粮食援助这张牌，一心期盼朝鲜重返谈判。虽说这是为了无论如何都要维持对话局面，但另一方面，是否具备应对危机的安全态势还是个疑问。最近朝鲜的接连挑衅虽然证明了朝鲜已经用射程覆盖韩国全境的可怕的导弹进行了武装，但是韩国政府和军队不仅没有准备对抗这种威胁的应对战力，反而急于缩小挑衅的意义。要想真正发挥外交力量，必须是以强大的军事力量为基础。没有力量的外交只是屈身的另一种说法而已。

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