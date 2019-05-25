曾经在“限韩令”后面笑的中国. May. 25, 2019 07:51. by 文權模 mikemoon@donga.com. 想来想去，也许那时中国电视台的工作人员都在笑。当时，由于萨德事态，两国关系迅速冰冻。 2016年7月确定部署萨德后，名为“限韩令”的非正式韩流制裁措施浮出水面。韩国电视剧播出告吹，韩流组合在当地的演出在一夜之间被取消。“限韩令”的影响力巨大。当时韩国电视界出现了“只有中国”的说法，偏重中国的现象非常严重。我们的文化界简直叫苦不迭。无论韩国的反应如何，中国政府都毫无顾忌。在限制韩流的同时，中国大力扶持本国广播文化产业。感觉像是事先制定了详细的计划。 2017年，中国政府制定了旨在增加原创电视剧的五年规划，表明了收视率调查管理规范化的决心。去年，未经国务院主管部门批准的境外节目不得在黄金时段（19时至22时）播出。禁止外国人同时担任电视节目的编剧和导演，禁止男女主人公都是外国人的电视剧制作。相反，对中国电视台抄袭韩国节目的行为却袖手旁观。将“尹餐厅”的概念原封不动地带走的“中餐厅”凭借高人气，最近公布了第三季制作计划。《PRODUCE 101》作为“偶像练习生”在中国重生。 另一方面，中国政府在阻止进口“成品”的同时，对于起到“设计图”作用的版权交易，却是尽可能地留下了活口。这是为了在把韩国文化信息的影响最小化的同时，吸收经验。在版权交易中，原作节目制作组以“飞行制作人”的名义前往当地担任指导。在这种情况下，从韩国正式购买版权的中国电视台和擅自抄袭版权的竞争公司之间，发生了为了率先推出节目而发生争吵的令人笑不出来的情况。 今年以来，有很多关于解除“限韩令”的说法。但从现在的中国立场来看，没有什么可遗憾的。因为现在在中国完全可以制作出高水平的节目。韩流热潮袭来时前往中国的韩国PD们一个个都收拾着回国的行李，这就是证据。 事实上，现在中国正在描绘大蓝图。梦想着成为国际文化崛起。 据推测，中国的目标大致有两个方面。第一，将广播、电影、音乐等文化产品打造成高附加值的文化商品。这也是国际货币基金金融危机以后韩国曾经采纳的方向。实际上，中国政府在2017年出台的《振兴电视剧的政策通知》中就包含了对优秀电视剧进军海外的支援政策。第二，通过文化提升中国的国家品牌价值，提升世界人民对中国的亲密度，最终改善中国商品的形象。如果观察一下西欧和日本的文化商品起到了什么样的作用，就能清楚地看到这一点。 中国的这种动向一直在持续。最近在东南亚，中国电视剧正在渗透电视剧市场的缝隙。从几年前开始，像《环太平洋：雷霆再起》和《金刚：骷髅岛》等好莱坞电影中，中国演员像甘草一样出场。影片片头部分出现中国电影公司的标志也并不罕见。在最近上映的好莱坞电影中，你见过中国恶棍吗？这些都是中国资金的力量，也是文化崛起的一面。 有人说，中国正在梦想文化帝国主义。即使不是这样，他们也是对本国文化的自豪感很强的人。当中国实现文化崛起的时候，有没有人记得韩国大众文化曾为它提供养分？为了不让这种话出现，是不是应该更加致力于韩流的发展呢？

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