暴露韩美首脑通话内容的姜孝祥议员在党内外引发巨大争议. May. 25, 2019 07:51. by 崔고야 best@donga.com. 保守阵营内部也出现了，对公开文在寅总统和美国总统特朗普之间的通话内容的自由韩国党议员姜孝祥的批评之声。虽然韩国党对外强调国民的知情权，反驳称“这是在提醒青瓦台的屈辱外交和虚假解释”，但党内外却传出了“姜议员也没有做好”的批评声音。 24日，在李明博政府时期曾担任总统外交安保首席秘书官的韩半岛未来论坛理事长千英宇在Facebook上批判说：“连外交机密都不能遵守的国家不能成为文明国家。如果是负责任的政党，就应该将(姜议员)逐出党。”千理事长表示：“在国际社会上留下了大韩民国是一个不值得交往的国家的坏印象。不能以知情权和公益名义将对外泄露这种事情正当化。”前一天，韩国党所属的国会外交统一委员会委员长尹相炫议员也曾批判表示，“不能因为党派利益而损害国家利益。” 韩国党指导部开始出面包庇姜议员。院内代表罗卿瑗在院内对策会议后会见记者时表示：“我们认为，这种程度应该不算是机密内容。先从说(通话内容)‘毫无根据’的青瓦台开始明确立场吧。”

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