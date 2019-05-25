美国向中国投掷“汇率炸弹”，韩国也在射程内. May. 25, 2019 07:52. by 常驻华盛顿记者 李正恩 、世宗=金准一记者 lightee@donga.com,jikim@donga.com. 美国警告称，可能会对人为降低本国对美元的货币价值以增加出口的国家征收额外关税。虽然美国此举是想全部掐断中国试图通过操纵汇率逃避美国征收关税的迂回道路，但有人担心，此举可能会殃及其他国家。也就是说，在美中之间的贸易战争扩散为汇率战争的情况下，韩国直接或间接遭受损失的可能性正在增大。 据彭博社和《纽约时报》报道，美国商务部23日（当地时间）表示，将对下调本国货币价值的国家征收补偿关税。美国商务部长威尔伯·罗斯在声明中表示：“此次政策变化是为了向海外出口国表明，商务部可以抵消可能对美国产业造成损害的‘货币补贴（currency subsidies）'。” 补偿关税是指，如果因出口国的补贴而进入本国的低价进口产品使本国产业遭受损失，进口国对相关进口产品征收的税金。美国似乎将操纵汇率带来的价格下调幅度视为补贴额度，打算就此征收补偿关税。据《纽约时报》推算，如果此次政策得以实施，美国国内进口商品的关税每年将增加到2100万美元（约249.9亿韩元）。 韩国政府认为，补偿关税不会对我国经济造成很大影响。也就是说，韩元汇率是由市场决定的，因此并不属于人为的汇率操纵国范畴。企划财政部相关人士表示：“就汇率问题，我们正与美国财政部进行紧密的沟通。韩国应该不会成为问题。” 但是，路透社和CNBC报道说，有可能对汇率观察对象国韩国、中国、日本、印度、德国、瑞士等6个国家征收更高的关税。上个月以来，除了土耳其等有可能发生金融危机的国家外，韩元价值在主要国家中下跌幅度最大。如果中国被征收补偿关税，美中贸易萎缩，韩国对华中间材料的出口也将受到影响。

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