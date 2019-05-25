“英国男人”乔什和奥利：“现在将在A频道与大家见面”. May. 25, 2019 07:52. baltika7@donga.com. “到目前为止，我一直向他人介绍韩国文化和英国文化，但现在我站在了学习的立场上。每个嘉宾都能专门学习韩国文化，所以很期待。” “英国男人”乔什•卡洛特(30岁)和朋友奥利•肯德尔(32岁)在6年间一起运营着介绍韩国饮食和文化的频道，是拥有300万名订阅者的著名YouTube创建者。这样的他将通过A频道综艺节目《英国男人的JMT研究所》首次进军电视领域，与12名韩国艺人一起正式学习他们喜爱的韩国饮食和文化。 24日，在首尔麻浦区某咖啡厅举行的记者见面会上，他表达了对新系列的期待，“和朋友一起制作节目的时候，朋友们的反应都变成了想象，但是现在完全不知道不同嘉宾的拍摄结果会有什么样的变化，非常有趣。” 《英国男人的JMT研究所》是YouTuber“英国男人”首次播出并同时编辑的系列节目，将把上传到YouTube上的约15分钟的视频制作成30分钟的频道A用扩展版，预计将带来更多的乐趣。 “英国男人”选择通过A频道进行首播，制片人KIT Studios代表高志贤(音)说：“虽然之前有很多订阅者，但是通过电视节目第一次认识‘英国男人’的人也很多。在不分YouTube和TV的情况下，在能够与新观众见面的地方编制内容很重要。” 乔什说：“在首播中，我从对韩国饮食具有专业性的李元一厨师那里学到了很多东西。向HAHA学习了韩国文化，向柳敏相学习了‘吃播’”，对接下来的嘉宾见面也表现出了期待。 本季有NCT127马克和在玹、音乐剧演员闵佑赫、歌手昭宥等出演。 乔什和奥利表达了，希望通过频道A延续“英国男人”频道固有的色彩和趣味的意思。 “我从10多岁开始就很自然地了解韩国文化，因此在我的DNA中嵌入了韩国文化。我认为，这不仅仅是在制作YouTube，而是在展示‘我’。”(乔什) “电视节目的时间很长，我希望能有更多的表现。同时，我也想亲自加入字幕，更多地带给大家我们频道‘手工制作’的感觉。” (奥利)

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