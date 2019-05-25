“Crack Cancer Challenge”，为了小儿脑肿瘤患者欣然被生鸡蛋砸中的柳贤振. May. 25, 2019 07:52. by 李承鍵 why@donga.com. “韩国特级”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)为了支援帮助小儿脑肿瘤患者的活动，欣然被生鸡蛋砸中。 道奇队的内野手贾斯汀•特纳24日在自己的推特上上传了“认证视频”，告知自己参与了“Crack Cancer Challenge(撞击癌症挑战)”活动。包括柳贤振在内的道奇队的每名球员都把鸡蛋砸在旁边的人头上，然后说道：“我指定了○○。”被杰克•彼德森砸中鸡蛋后，柳贤振低着头喊着“赫”，之后他马上开心地笑着表示，“我指定匹兹堡海盗队的姜正浩”，在投手里奇•希尔的头上“啪”地敲碎鸡蛋。 “Crack Cancer Challenge”是一项由美国威利坚强基金会(Willie Strong Foundation)发起的，旨在提高人们对小儿脑肿瘤患者的关注并募集捐款的活动。活动方式是在别人头上打鸡蛋，然后点名下一个要参加的人。这和几年前的支援肌肉萎缩症患者活动，很多人参加的“冰桶挑战(ALS Ice Bucket Challenge)”一样。将该视频共享到自己的社交网络服务(SNS)的柳贤振表示：“希望能为与脑肿瘤作斗争的儿童们提供关心和支援。” 柳贤振将在26日与匹兹堡队的客场比赛中，挑战赛季第7胜及历届美职棒大联盟韩国选手最多连续局无失分纪录(33局)。

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