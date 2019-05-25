“如果在中国生产，对美出口受阻”，日本企业离开中国. May. 25, 2019 07:52. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 美国贸易代表部13日（当地时间）公开了可以征收25%高税率关税的3805个品种、价值约3000亿美元的中国输美商品目录后，日本企业开始全面脱离中国。因为此次目录中包含了游戏机、手表、复合机（打印复印一体机）等日本强大的消费材料领域。 据《日本经济新闻》等媒体24日报道，复合机制造商夏普决定，今年夏天后供出口美国的产品不再在中国江苏省工厂、而改在泰国工厂生产。移动量约为10万台，约占夏普全年全球销量的20%。理光公司也决定从今年夏天开始在泰国工厂生产目前在中国生产的全部出口美国的复合机。京瓷也决定将在中国广州生产的出口美国产品转移到越南北部工厂。 日本电子行业也出现类似动向。松下也在考虑在其他地方生产在中国生产的零部件。目前松下除了镜头之外，大部分数码相机零部件都是在中国制造的。松下的相机事业销售额约为600亿日元（约6510亿韩元），其中出口美国产品的比重约为20%。卡西欧计算器也正在讨论在中国广东省生产的手表在泰国和日本生产的方案。精工也在考虑在日本制造在中国大连组装的手表。 另外，美国大型信息技术企业微软也在减少对华为的交易。据CNBC和彭博社23日报道，微软在介绍云平台产品“Azure Stack”的网站硬件合作伙伴名单中删除了华为。在微软的网上商城，华为笔记本电脑也消失了。也有分析人士表示，微软可能会终止华为的“视窗（Windows）”授权。

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