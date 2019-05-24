华为战争迫近韩国，必须冷静应对安保和经济捆绑在一起的现实. May. 24, 2019 08:12. . 据确认，美国政府通过多种外交渠道要求韩国政府停止使用中国华为的产品。美中贸易战争正因华为问题发生冲突，火花也在殃及韩国。人们担心，两年前夹在美中之间的两难状况下被中国报复的萨德事态会再次发生。 华为是中国ICT（信息通信技术）崛起的最前沿企业，与三星电子一起在新一代通信5G技术方面领先于美国。美国要求同盟国参与制裁华为的理由是，通过在各国建立的华为通讯设施，国家安全信息正在外泄。这其中也包含着挫败以华为象征的中国技术力，持续经济霸权的布局。 日本、澳大利亚和新西兰积极参与美国主导的反华为战线。继高通和英特尔等美国30家华为合作企业宣布停止向华为供应零部件之后，全球芯片设计公司英国ARM也宣布停止与华为的交易。日本松下也中断了与华为的交易。在美国要求明确选择哪一方的压力下，各国企业都很难漫无目的地坚持下去。 韩国面对的是很难无视中国抗议的现实。我国去年对华出口1622.4亿美元，占出口总额的26.7%。这超过了对美出口727.5亿美元的两倍。与华为交易的韩国半导体和通信设备、合作企业的利害关系就像蜘蛛网一样交织在一起。在韩国，LG U+利用华为的通信设备构建了5G通信网，100多家企业与华为建立了交易关系。 我国政府表示无法介入私营企业问题，采取了保留态度。但是，预定在下个月举行的韩美首脑会谈上，也有可能讨论华为问题，这种紧迫趋势下，不允许在没有任何战略的情况下袖手旁观。要密切关注中美贸易战争进程和国内行业形势，制定战略。在国际关系中，安保和经济就像两个车轮一样相互衔接。应该抛弃安保是美国、经济是中国的单线性认识。特别是美国现在与中国进行的贸易磋商不是单纯的经济问题，而是从安保和价值战争的层面在处理。越是这样，越要巩固韩美同盟的基础，进行战略性、有爆发力的应对。美国朝野对韩国经济、外交状况的了解程度越高，不必要的矛盾和压力就越小。

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