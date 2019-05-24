您知道吗？宇宙是十一维. May. 24, 2019 08:12. . “教授，您是四维啊！”偶尔会听到这样的话。看起来就像是拥有无法预知的精神世界的人一样，虽然是有意这样说话，但心情还不错。因为，与世人略有不同地望着生活着，并没有不便之处，而且即使生活稍有不同，也不会对世界产生不好的影响，也不会说世界会在物理上发生变化。 作为一名物理学家，我有迫切的欲望，想了解更复杂的层次。但是物理学变得越来越难。曾几何时，我能够轻松解答问题并发表论文。虽然可以认为是上了年纪的现象，但是最近很难写论文。难道现在只剩下我至今无法解决的问题了吗？ 不久前，我报废了一辆有15年历史的5级柴油车，坐地铁出行。早上起床后乘坐地铁自动扶梯下楼，感觉就像要去往另一个宇宙。乘坐地铁的一瞬间，在颠簸的电车上，有人看着手机，有人打盹，有人听音乐，也有人呆呆地看着车顶。大家一起乘坐地铁进行精彩的一次元旅行，等到地铁停稳后，就出发去各自的宇宙。 人是三维生命体。如果是二维平面，就不能进行代谢活动。具备消化器官的健康三维人，为了满足持续性这一生命条件，需要包括时间在内的四维时空。为了说明人类的存在，需要四维。时间和空间不是相互无关的东西，而是被整合成像影子一样结合的时空而存在着。 虽然我们保持静默，但新观点和模式的时代正在到来。近年来，“超绳理论”和“M-理论”正在向完成方向迈进。超绳理论与M-理论说明，构成宇宙的空间不是日常的三维空间，而是存在于十一维的超空间之中。自然中存在的各种粒子或物质是由绳或膜（membran）构成的，根据它们振动的模式，在我们的眼里形成不同的样子。 需要这种难懂的理论吗？日子一天比一天艰难。但你知道，只有有了这些理论，我们才能解释宇宙和我们的存在。与宇宙相比，人类小得和灰尘一样，通过人类的眼睛看到的世界是有限的。圆形的地面看起来也是平的。就像三维的建筑看起来是直线一样，因为宇宙规模巨大，在我们眼里，它就像四维的时空。 对于生活在四维的地球生命体来说，显然存在着无法体验的时空。如果人类成为标准，那么四维空间就足够了。但是，确实存在着我们看不见、无法到达的时空。我曾经认为地球是由大象支撑的，也曾经认为太阳在绕着地球运转。被解释为四维空间的时期，现在扩张到了十一维。我们虽然保持静默，但世界是否正在发生变化呢？ 还是我们在变呢？

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