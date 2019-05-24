韩华QCELL加速进军英国市场，太阳能光伏组件市场占有率连续两年位居第一. May. 24, 2019 08:15. by 黃泰皓 taeho@donga.com. 韩华QCELL在英国太阳能光伏组件市场上连续2年占据首位。23日，据当地太阳能产业专门市场调查公司EuPD Research发布的统计资料显示，去年在英国市场上韩华QCELL的市场份额为13.6%，与去年相比上升了3.8个百分点，守住了第一的位置。 中国JASOLAR(晶澳，13.1%)、日本夏普(10.1%)、中国英利(9.5%)、阿特斯太阳能光电(9.6%)紧随其后，LG电子也以5.5%的占有率位居第八。 韩华QCELL在英国市场提供结合太阳能光伏组件和电力的生产、储存、管理功能的住宅用太阳能解决方案“Q- Home”、商用太阳能安装平台“Q-Plat”等。去年10月住宅用太阳能项目“Solar Together伦敦”在伦敦进行，当时韩华QCELL成功签订了向该项目供应1.5MW大功率产品“Q.PEAK DUO”光伏组件的合同。

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