特朗普将于25日至28日对日本进行国事访问. May. 24, 2019 08:15. by 常驻东京记者 朴亨俊、金范锡 lovesong@donga.com. 美国总统特朗普将于本月25日至28日对日本进行国事访问。这是日本天皇德仁5月1日即位、日本开启“令和”时代后，外国元首对日本的首次国事访问。特朗普总统将同日本首相安倍晋三一起观看高尔夫和相扑，登上自卫队海上护卫舰，并参加天皇主办的晚宴等。有人担心，安倍首相展开露骨地“跳过”韩国的特有的亲美外交后，美国可能会在历史等韩日悬案上向日方主张倾斜。 ○ 7月参议院选举前夕展示日美同盟 特朗普将于25日晚抵达日本。26日上午在东京附近的千叶县打高尔夫球，下午观看相扑。访日第三天的27日，他将会见日本天皇德仁。 将于27日举行的日美首脑会晤的主要议题包括朝核问题及绑架受害者问题、应对中国军备扩张问题以及美日贸易谈判等。在上个月开始的贸易实务磋商中，美方主张日本降低针对美国农产品的关税，日本对此面露难色。美国政府的一名官员22日在华盛顿对记者说：“特朗普总统和安倍首相可能举行联合记者招待会。两人将发表非常有趣的声明。” 《每日新闻》23日称，日本政府从去年秋天开始考虑邀请特朗普总统进行国事访问。当时安倍首相指示说：“要考虑如何才能让美国总统心情变好。”特朗普总统观看相扑也是安倍首相提出的想法。据悉，观看相扑后，首脑晚宴将是位于六本木的日式烧烤。《每日新闻》分析称，“这是为了用把当季的鱼贝类、肉和蔬菜放在客人面前烤制的特色店铺烘托气氛，让安倍首相与特朗普总统产生亲近感”。 分析认为，安倍如此用心地对待特朗普，是为了在7月参议院选举之前展示巩固的美日同盟氛围。加强日美同盟与保守派选民的支持息息相关，有利于执政的自民党。 共同社报道说，“特朗普总统将以何种方式拜会日本天皇令人关注”。2009年访问日本的时任美国总统奥巴马向日本天皇行90度的鞠躬礼后，美国国内舆论批评奥巴马的举止“太屈辱”。 ○ 日本外交单单把“韩国”撇在一边 日本不仅对美国，对中国、朝鲜、俄罗斯也倾注了心血。2012年9月因日本在尖阁列岛（中国称钓鱼岛）实施国有化，中日关系一度冷却，随着《中日和平友好条约》于去年生效40周年而迅速得到缓和。当时安倍首相访问中国，下个月二十国集团（G20）首脑会议在日本举行，中国国家主席习近平将对日本进行访问。 安倍最近公开邀请朝鲜举行“无条件的”首脑会谈。这与去年强调“极限施压”相比发生了180度的转变。《每日新闻》报道说：“今年2月在越南举行的朝美首脑会谈上，特朗普总统提议举行朝日首脑会谈，朝鲜国务委员会委员长金正恩回答说‘有意举行’后，安倍首相的态度发生了变化。”在与俄罗斯的关系上，日本政府为了缔结和平条约，克制提及库页群岛（日本称北方领土）主权，照顾俄罗斯的感受。 相反，去年10月30日韩国大法院作出强制征用赔偿的判决后，安倍首相却最大限度地回避提及韩国。本月初朝鲜接连发射导弹时，安倍首相甚至在说明与特朗普总统的电话通话内容时只提及美日应对，而将韩国排除在外。

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