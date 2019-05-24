美议会调查局：“韩美对北政策不一致，越来越难预测了”. May. 24, 2019 08:15. by 华盛顿=李静恩 常驻记者 lightee@donga.com. 向美国议会提出政策建议的议会调查局(CRS)担忧表示，对韩美两国的对北政策合作的预测越来越难。20日(当地时间)，CRS在《韩国：背景及与美国的关系》报告书中表示 “在北韩问题上多年来一直紧密合作的两国，在唐纳德•特朗普-文在寅政府领导下(政策)分歧变大”，并给出了如上的诊断意见。 报告指出，“河内第二次北-美首脑会谈的破裂打击了文在寅总统想要同北韩建立更亲密关系的政策。特朗普政府试图改变(现有)政策的立场，增加了不确定的变数。” 特别是CRS分析称，特朗普政府于2017年接连提及对北韩进行先发制人攻击的可能性，并由此引发北韩对韩国进行报复的可能性，文在寅总统意识到美国比北韩更能对韩国的安保构成直接威胁。CRS接着评价道：“对战争的恐惧、对朝鲜干预的意识形态上的偏好等，使文在寅总统出面改善韩朝关系，调解朝美对话。” 报告说，“两国总统之间(在无核化谈判中)在政策问题上存在重大分歧，包括是否应该向北韩让步、如果愿意将让步什么条件等。”该报告接着补充说，两国在增加防卫费分担金、根据《贸易扩张法》第232条征收汽车关税、停止进口伊朗产原油等方面也存在分歧。

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