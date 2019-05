LG集团已故会长具本茂苦心制作的《韩国淡水鱼类实地指南》图鉴出版. May. 24, 2019 08:15. by 金志炫 jhk85@donga.com. LG常绿财团23日表示,LG集团已故会长具本茂以对韩国生态界的热爱和关心制作的《韩国淡水鱼类实地指南》(A FIELD GUIDE TO THE FRESHWATER FISHES OF KOREA•照片)正式出版。这是具会长继2000年出版的《韩国的鸟类》之后的第二本书。书中总网罗了包括朝鲜在内所有在韩半岛观察或记录到的淡水鱼,收录了在国内出版的图鉴中最多的共21目39科233种。国内淡水鱼领域的专家、淡水生态研究所博士蔡秉洙和韩国淡水鱼生态研究所所长宋浩福(以上音译)等人参与了制作。 财团方面表示:“为了让普通人也能很容易识别,将鱼类的身体、鳍的形状、颜色等详细特征以3D细腻画的形式收录。书中图片的大小不是百科辞典式的图鉴,而是做成可以放在口袋里携带的那种,这样一来在野外也能轻易翻看。”通过全国书店销售,所得收益将用于天然纪念物和濒危物种保护事业等。 故人在1997年成立了公益财团LG常绿财团,建造了生态树木园 “谈林”,并一直支援白鹳、木槿花等恢复韩国生态界的事业。

