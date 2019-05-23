奉俊昊导演新作《寄生虫》在戛纳电影节上好评如潮. May. 23, 2019 07:41. baltika7@donga.com. 在法国戛纳的卢米埃尔大剧院，现场2000多名观众起立鼓掌长达7分钟。 当地时间21日晚10时，受邀参加第72届戛纳国际电影节主竞赛单元的奉俊昊导演的电影《寄生虫》(Parasite)，引起观众热烈反响。 据《卫报》、《综艺》等媒体报道，观众们看到结尾曲响起，剧场灯光亮起后，一致欢呼并鼓掌。 掌声不断，奉俊昊拿起话筒用韩语和英语说“谢谢。回家吧(Thank you for everyone. Let's go home)”，但掌声依旧不断。 戛纳电影节上公开的电影《寄生虫》是奉俊昊导演的第7部长篇电影。在同一个城市，山坡上的大理石建造的房子里住着富裕的家庭，在虫子爬行的地下则住着贫穷的家庭。奉俊昊导演通过两个截然不同的家庭，讲述了世界任何地方都能看到的贫富差距问题。家庭成员都是无业游民的基泽(宋康昊饰)家的长子基宇(崔宇植饰)为了高薪的课外面试走进了朴社长(李善均饰)家中，并由此卷入了两个家庭都始料未及的事件当中。 奉俊昊导演上个月在戛纳邀请后举行的记者会上表示：“影片包含着外国观众100%无法理解的细节”，但似乎也向外国观众传达了他的真实意图。BBC在戛纳电影节开幕的同时，还评选出了“在戛纳10部必须看的作品”，其中第一部电影就是他的电影。 影片上映后，外国媒体对影片好评如潮。《卫报》在满分5分的情况下给了4分，并评价说“《寄生虫》是一部有关社会地位、渴望、物质主义、家长制等的奇异黑色喜剧，像藤蔓一样深入人的内心”。《每日电讯报》也以《有血有肉的韩式讽刺剧会让你痛苦》为题，给出了相同的评分。《好莱坞记者报》形容道：“这是继2003年的《杀人回忆》之后，奉俊昊导演对自己所创造的社会做出的最成熟的声明。”美国著名电影网站《Indiewire》评价表示：“这是奉俊昊电影中最棒的一部。在资本主义社会中，关于共同生活的恐惧，在现实中站稳脚跟，有趣、搞笑、痛苦各种情绪交织在一起，把前作总合在一起，用一串来表现。奉俊昊终于成为了一种现象。 另外，奉俊昊在影片上映之前，通过向戛纳媒体散发的资料，用韩语、英语、法语加上了“请克制剧透”的信件，引起了人们的关注。他在信中说：“最近观众们在等待期待作品上映时，远离了平时喜欢看的电影网站，在人多的剧场大厅故意戴着耳机提高音乐音量。观众们有时会屏住呼吸，有时会惊诧，每一瞬间出现的生动的感情让人沉浸在电影之中，与电影中的人物一起亲身经历。”

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