孙兴慜登上热刺球迷选出的“必须留下来的球员”第一位. May. 23, 2019 07:41. by 李承鍵 why@donga.com. 孙兴慜(27岁•照片)登上了托特纳姆热刺队球迷选出的“必须留下来的球员”第一位。 英国媒体《足球伦敦》21日公开了以托特纳姆热刺队球迷为对象进行的投票结果(可复选)。在“转会市场上必须守护的球员(Players To Keep)”的提问中,选择孙兴慜的球迷占98.3%。 孙兴慜的选票领先热刺队的招牌明星哈里•凯恩(98.1%•第2位),这一点引人关注。凯恩曾在英格兰足球超级联赛(EPL)中两次获得射手王称号,在代表英格兰出战的2018年俄罗斯世界杯上,他也是射手王。本赛季,在连续受伤的情况下,他依然创造了队内得分新高。排在第3位的是在欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)与阿贾克斯队的半决赛次回合比赛中,下半场攻入3球,带领热刺队首次进入UCL决赛的卢卡斯•莫拉(98.0%)。而陷入转会传闻的克里斯蒂安•埃里克森只得到了85.7%的选票。

